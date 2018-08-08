Ahmet Çakar: Fenerbahçede tablo vahim

Ama ikinci yarı, sahada atak üstüne atak yapan, topu istediği gibi kullanan bir Benfica vardı. Fenerbahçe sadece seyretti.

Savunmaya çalıştı ve bu arada belli oranda Volkan'ın hatasından da golü yiyiverdi. Fenerbahçe'de bir tek Skrtel bir şeyler yapmaya çalıştı. Valbuena 40 dakikalık oyuncu. Dirar'ın da fazla etkili olduğunu söyleyemeyiz.