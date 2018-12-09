Adebayor adım adım Fenerbahçeye

Başakşehir forvet arayışlarını sürdürürken, Fenerbahçe de kulübeye mahkum olan Adebayor için girişimlerini hızlandırdı. İki tarafın anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi...
9 Aralık 2018 Pazar, 13:11:03
Güncelleme: 13:14:53
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Ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmayı planlayan ve özellikle forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, adım adım Emmanuel Adebayor transferine yaklaşıyor.
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Takvim'de yer alan habere göre; Başakşehir'in de sanrtrfor arayışı içinde olduğu ve çoğu zaman maçların 2. yarısında oyuna giren Adebayor'un da bu durumdan memnun olmadığı öğrenilirken Fenerbahçe ve Başakşehirli yöneticilerin anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.
2020 haziranına kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki Adebayor için Fenerbahçe'nin cüzi bir bonservis ücreti ödeyeceği de gelen haberler arasında.
Adebayor gelirse Slimani veya Soldado'dan biri gönderilecek.
ADEBAYOR KİMDİR?
Emmanuel Adebayor 26 Şubat 1984 tarihinde Togo'da dünyaya geldi. 1994-99 yılları arasında Sporting Club de Lomé altyapısında forma giyerek kariyerine başlayan Adebayor, ilk profesyonel sözleşmesini 2001 senesinde Metz ile imzaladı.
2001-03 yılları arasında Metz formasını giyen Adebayor, 44 maça çıktı ve 15 kez rakip ağları havalandırdı. 2003-06 arasında 78 maça çıktığı Monaco'ya 18 golle katkıda bulundu. 2006 senesinde Arsenal'e transfer olan tecrübeli futbolcu, 2009 senesinde kadar forma giydiği bu takımda 104 maçta 46 gol buldu. 2009 senesinde Arsenal'den Manchester City'e transfer olan Adebayor, 34 maçta 15 gol attı ve 2011 senesine Real Madrid'e kiralık olarak verildi. Bir sezon Real Madrid'e oynadıktan sonra (14 maç, 5 gol) 2012'de Tottenham'a kiralandı. (33 maç, 17 gol)
Bir sezon sonra Tottenham ile sözleşme imzalayarak kulübün futbolcusu oldu. 2012-15 yılları arasında forma giydiği Tottenham'da 59 maça çıkan Adebayor 18 gol buldu. 2015-17 arasında Crystal Palace'de 12 maçta 1 gol attı. 2017 sezonunda Başakşehir'e transfer oldu. 2000 senesinden bu yana Togo Milli Takımı'nda forma giymektedir.