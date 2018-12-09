Adebayor adım adım Fenerbahçeye

Takvim'de yer alan habere göre; Başakşehir'in de sanrtrfor arayışı içinde olduğu ve çoğu zaman maçların 2. yarısında oyuna giren Adebayor'un da bu durumdan memnun olmadığı öğrenilirken Fenerbahçe ve Başakşehirli yöneticilerin anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.