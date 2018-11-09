Abdullah Avcı Fenerbahçeye gidecek mi? Başkan açıkladı! - Galeri - Fotomaç
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Abdullah Avcı Fenerbahçe'ye gidecek mi? Başkan açıkladı!
Fenerbahçe-Abdullah Avcı arasındaki görüşme haberleri yeni bir boyut kazandı
9 Kasım 2018 Cuma, 13:57:35
Güncelleme: 14:10:14
Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe ile anlaştığı iddiası dün gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, teknik direktör Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe ile anlaştığına dair iddiaları TRT Spor'a cevapladı.
Başkan Gümüşdağ, konuşmasının başlangıcında hedeflerinin Başakşehir ile beraber ligi daha iyi yerlerde bitirmek olduğunu ifade etti.
Gümüşdağ, "Yolumuz uzun daha 22 hafta var, inşallah inanıyorum ki çok daha iyi bir yerde bitireceğiz." dedi.
Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe ile anlaştığına dair çıkan iddiaları değerlendiren Gümüşdağ şöyle konuştu;