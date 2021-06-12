Galeri Euro 2020 EURO 2000'e damga vuran Muzzy İzzet'in son görüntüsü şoke etti

EURO 2000'e damga vuran Muzzy İzzet'in son görüntüsü şoke etti

1994 yılında alt yapısından yetiştiği Chelsea'de profesyonel futbol kariyerine başlayan Muzzy İzzet, 2 yıl sonra efsaneleri arasına gireceği Leicester City'e transfer oldu. Tilkilerde tam 8 sezon forma giyip Premier Lig'de asist krallığı unvanına da ulaşan Muzzy, 2004'te Birmingham kadrosuna katıldı. Burada da 2 yıl mücadele eden başarılı orta saha, aktif kariyerini sonlandırdı. 2000'li yıllarda A Milli Futbol Takımımızda da forma giyen İzzet, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncü olan kadroda da yer aldı. İşte son hali...