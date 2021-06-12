EURO 2000'e damga vuran Muzzy İzzet'in son görüntüsü şoke etti
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1994 yılında alt yapısından yetiştiği Chelsea'de profesyonel futbol kariyerine başlayan Muzzy İzzet, 2 yıl sonra efsaneleri arasına gireceği Leicester City'e transfer oldu. Tilkilerde tam 8 sezon forma giyip Premier Lig'de asist krallığı unvanına da ulaşan Muzzy, 2004'te Birmingham kadrosuna katıldı. Burada da 2 yıl mücadele eden başarılı orta saha, aktif kariyerini sonlandırdı. 2000'li yıllarda A Milli Futbol Takımımızda da forma giyen İzzet, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncü olan kadroda da yer aldı. İşte son hali...