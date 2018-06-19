2018 Dünya Kupası futbolcu eşleri ve sevgilileri
Perrie Edwards
Perrie Edwards, 2018 Dünya Kupası'nda mücadele edecek en popüler futbolcu sevgililerinden. İngiliz futbolcu Alex Oxlade Chamberlain'in kız arkadaşı olan Perrie Edwards, aynı zamanda dünyaca ünlü bir pop-star. 1994 doğumlu İngiliz Perrie Edwards'ın Youtube'da milyonlarca tık alan şarkı ve klipleri bulunuyor.
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