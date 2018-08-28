Bursaspor Mapou Yanga-Mbiwayı kiraladı! - Galeri - Fotomaç
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Bursaspor Mapou Yanga-Mbiwa'yı kiraladı!
28 Ağustos 2018 Salı, 12:03:05
Güncelleme: 12:20:12
Bursaspor Mapou Yanga-Mbiwa'yı kiraladı!
Sezona istenilen başlangıcı yapamayan Bursaspor, transfer çalışmalarına hız verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bursaspor Mapou Yanga-Mbiwa'yı kiraladı!
Yeşil beyazlı ekipte en büyük eksikliğin olduğu mevkii olarak görülen stoper bölgesi için transfer Fransa'dan geldi.
Bursaspor Mapou Yanga-Mbiwa'yı kiraladı!
Fransa'nın köklü spor gazetelerinden L'Equipe'in haberine göre; Bursaspor, Olympique Lyon'un 29 yaşındaki stoperi Mapou Yanga-Mbiwa'yı bir seneliğine kiraladı.
Bursaspor Mapou Yanga-Mbiwa'yı kiraladı!
Bursaspor, 1 senelik kiralama süresi boyunca oyuncunun maaşının %50'sini ödemek üzere Lyon ile el sıkıştı.
Bursaspor Mapou Yanga-Mbiwa'yı kiraladı!
MAPOU YANGA-MBIWA KİMDİR?
Futbolculuk kariyerine Montpellier altyapısında başlayan Mbiwa, 2013 yılında 7,2 milyon Sterlin karşılığında Newcastle United'ın yolunu tuttu.