Bursaspor Mapou Yanga-Mbiwayı kiraladı! - Galeri - Fotomaç
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    GALERİ

    Bursaspor Mapou Yanga-Mbiwa'yı kiraladı!

    28 Ağustos 2018 Salı, 12:03:05 Güncelleme: 12:20:12
    Bursaspor Mapou Yanga-Mbiwa'yı kiraladı!
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    Bursaspor Mapou Yanga-Mbiwayı kiraladı!

    Sezona istenilen başlangıcı yapamayan Bursaspor, transfer çalışmalarına hız verdi.

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    Bursaspor Mapou Yanga-Mbiwa'yı kiraladı!
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    Bursaspor Mapou Yanga-Mbiwayı kiraladı!

    Yeşil beyazlı ekipte en büyük eksikliğin olduğu mevkii olarak görülen stoper bölgesi için transfer Fransa'dan geldi.

    Bursaspor Mapou Yanga-Mbiwa'yı kiraladı!
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    • 11
    Bursaspor Mapou Yanga-Mbiwayı kiraladı!

    Fransa'nın köklü spor gazetelerinden L'Equipe'in haberine göre; Bursaspor, Olympique Lyon'un 29 yaşındaki stoperi Mapou Yanga-Mbiwa'yı bir seneliğine kiraladı.

    Bursaspor Mapou Yanga-Mbiwa'yı kiraladı!
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    Bursaspor Mapou Yanga-Mbiwayı kiraladı!

    Bursaspor, 1 senelik kiralama süresi boyunca oyuncunun maaşının %50'sini ödemek üzere Lyon ile el sıkıştı.

    Bursaspor Mapou Yanga-Mbiwa'yı kiraladı!
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    Bursaspor Mapou Yanga-Mbiwayı kiraladı!

    MAPOU YANGA-MBIWA KİMDİR?

    Futbolculuk kariyerine Montpellier altyapısında başlayan Mbiwa, 2013 yılında 7,2 milyon Sterlin karşılığında Newcastle United'ın yolunu tuttu.

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