Yıldız futbolcudan transfer itirafı! 'Beşiktaş'a gelmek isterim' - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Ocak 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Yıldız futbolcudan transfer itirafı! "Beşiktaş'a gelmek isterim"

Yıldız futbolcudan transfer itirafı! "Beşiktaş'a gelmek isterim"

Süper Lig'de ilk yarı 30 puanla 5. sırada tamamlayarak lider Demir Grup Sivasspor'u takibini sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Yapacağı takviyelerle ligin ikinci yarısına hızlı bir giriş yapmak isteyen siyah-beyazlılarda başta forvet transferi olmak üzere oyuncu arayışları devam ederken, yıldız futbolcudan Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran bir açıklama geldi. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
8 Ocak 2020 Çarşamba 22:14 Güncelleme: 08.01.2020 22:14
Yıldız futbolcudan transfer itirafı! Beşiktaş'a gelmek isterim

İkinci devre hazırlıklarını Antalya'nın Belek bölgesinde sürdüren Beşiktaş'ta takviye çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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Yıldız futbolcudan transfer itirafı! Beşiktaş'a gelmek isterim

Yaşadığı mali problemler nedeniyle kiralayabileceği oyunculara yönelecek olan siyah-beyazlıların ilk hedefiyse forvet transferi...

Yıldız futbolcudan transfer itirafı! Beşiktaş'a gelmek isterim

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz'dan istediği kadar faydalanamayan teknik direktör Abdullah Avcı, Güven Yalçın'ın performansından memnun olmaması nedeniyle hücum hattına mutlaka bir takviye yapılmasını istedi.

Yıldız futbolcudan transfer itirafı! Beşiktaş'a gelmek isterim

Bu doğrultuda adı Cenk Tosun, Kodjia, Pedro ve Sporar gibi isimlerle anılan siyah-beyazlılarda tecrübeli teknik adam, transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Yıldız futbolcudan transfer itirafı! Beşiktaş'a gelmek isterim

"HER DURUMDA MEVCUT PERFORMANSI YUKARI ÇEKECEĞİZ"

TRT Spor'a konuşan deneyimli teknik adam, "Bugün başkan kampa katılacak. Onunla bir toplantı yapacağız. Limitlere bakacağız. Transfer yapabilecek miyiz yoksa yapamayacak mıyız, bunları konuşacağız. Biz her durumda mevcut performansı yukarıya çekeceğiz. Bu da bir transferdir aslında" dedi.

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