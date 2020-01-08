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Yıldız futbolcudan transfer itirafı! "Beşiktaş'a gelmek isterim"
Süper Lig'de ilk yarı 30 puanla 5. sırada tamamlayarak lider Demir Grup Sivasspor'u takibini sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Yapacağı takviyelerle ligin ikinci yarısına hızlı bir giriş yapmak isteyen siyah-beyazlılarda başta forvet transferi olmak üzere oyuncu arayışları devam ederken, yıldız futbolcudan Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran bir açıklama geldi. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
8 Ocak 2020 Çarşamba 22:14 Güncelleme: 08.01.2020 22:14
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"HER DURUMDA MEVCUT PERFORMANSI YUKARI ÇEKECEĞİZ"
TRT Spor'a konuşan deneyimli teknik adam, "Bugün başkan kampa katılacak. Onunla bir toplantı yapacağız. Limitlere bakacağız. Transfer yapabilecek miyiz yoksa yapamayacak mıyız, bunları konuşacağız. Biz her durumda mevcut performansı yukarıya çekeceğiz. Bu da bir transferdir aslında" dedi.
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