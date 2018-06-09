Yeniden Vincent Aboubakar! (20 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi)

YA OSPİNA YA HARUN

Fulham ile kaleci Fabri için 6 milyon euro bonservis karşılığında anlaşmaya varan Beşiktaş bu mevkideki alternatifleri çoğalttı. Kolombiya basınında yer alan habere göre, siyah-beyazlılar Arsenal'in Kolombiyalı kalecisi David Ospina ile yakından ilgileniyor. Beşiktaş'ın Fabri için Fulham ile görüşmelerini büyük ölçüde tamamladığı ve onun yerini doldurmak için iyi bir kaleciye ihtiyacı olduğu ifade edildi. Haberde Emery'nin de Arsenal menajeri olmasının ardından 3. kaleci olarak gösterilen 29 yaşındaki kalecinin takımdan ayrılabileceği yazıldı. Ayrıca Ospina'ya Boca Juniors'un ilgisinin olduğu da gelen diğer haberler arasında.

Beşiktaş yönetimi, sadece yabancı değil, yerli kaleci adaylarıyla da temaslarını sıklaştırdı. Şenol Güneş'in, Bursaspor'dan eski öğrencisi Harun Tekin'in transferi için siyah-beyazlı yönetime istekte bulunduğu öğrenildi. Bursaspor ile şu ana kadar herhangi bir temasta bulunmayan Beşiktaş, Fulham - Fabri flörtünde yaşanacak gelişmelere göre Harun Tekin'in transferi için Bursaspor ile masaya oturacak. G.Saray'ın da nabız yokladığı Harun Tekin transferi için Bursaspor minimum 3 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirledi. Harun, düzenli olarak forma giyebileceği bir takımda forma giymeye sıcak bakıyor. (Fotomaç / 19 Temmuz)