Yeniden Vincent Aboubakar! (20 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi)
YİNE YENİDEN ABOUBAKAR
Transfer? çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvet konusunda yeniden eski golcüsü Aboubakar'a yöneldi. Negredo ve Vagner Love'dan umduğunu bulamayan ve forvet arayışlarına giren Beşiktaş'ta, gündem yeniden Aboubakar oldu. Eski golcüsünü tekrar kiralamak isteyen siyah-beyazlılar, Kamerunlu oyuncudan olumlu yanıt aldı. Kulübü Porto ile de temaslarını sıklaştıran Fikret Orman ve kurmayları, Portekiz ekibini 3 milyon euro kiralama bedeline ikna etmeye çok yaklaştı. Aboubakar bu sezon Porto'da gösterdiği performansla Juventus'un da dikkatini çekmişti. Ancak İtalyan kulübü, bu transferden daha sonra vazgeçti. (Fotomaç / 20 Temmuz)
OSPİNA BEŞİKTAŞ'TA!
Beşiktaş'ta ?kaleci transferi konusunda hareketli günler yaşanıyor. Fulham'ın, İspanyol file bekçisi Fabricio için siyah-beyazlılara yaptığı teklifi artırması manşetlere taşınırken; Fabri'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşılık kaleci arayışlarına giren Beşiktaş'ın transferde bombayı patlatmaya hazırlandığı belirtildi. Kolombiya'nın önemli spor gazetecileri arasında gösterilen Estaban Jaramillo resmi twitter hesabı aracılığıyla paylaştığı haberde Kolombiyalı eldivenin yeni adresinin Beşiktaş olduğunu yazarken şu ifadeleri kullandı: "David Ospina, Beşiktaş'la çoktan anlaştı ve imza için bekliyor. Ospina, Sevilla ve Napoli'dense Beşiktaş'ın teklifini daha cazip buldu. Dolayısıyla yeni durağı Türkiye olacak." Bu arada Beşiktaş'ın son oynadığı Reading maçında kadroya alınmayan Fabri için İngiliz ekibi Fulham'ın teklifini 6 milyon euro'ya yükselttiği ve bunun üzerine yönetimin konuyu Şenol Güneş ile payladığı ve "Bu şartlarda Fabri'nin satışına sıcak bakıyoruz, karar sizin" dediği ifade edildi. (Fotomaç / 20 Temmuz)
YA OSPİNA YA HARUN
Fulham ile kaleci Fabri için 6 milyon euro bonservis karşılığında anlaşmaya varan Beşiktaş bu mevkideki alternatifleri çoğalttı. Kolombiya basınında yer alan habere göre, siyah-beyazlılar Arsenal'in Kolombiyalı kalecisi David Ospina ile yakından ilgileniyor. Beşiktaş'ın Fabri için Fulham ile görüşmelerini büyük ölçüde tamamladığı ve onun yerini doldurmak için iyi bir kaleciye ihtiyacı olduğu ifade edildi. Haberde Emery'nin de Arsenal menajeri olmasının ardından 3. kaleci olarak gösterilen 29 yaşındaki kalecinin takımdan ayrılabileceği yazıldı. Ayrıca Ospina'ya Boca Juniors'un ilgisinin olduğu da gelen diğer haberler arasında.
Beşiktaş yönetimi, sadece yabancı değil, yerli kaleci adaylarıyla da temaslarını sıklaştırdı. Şenol Güneş'in, Bursaspor'dan eski öğrencisi Harun Tekin'in transferi için siyah-beyazlı yönetime istekte bulunduğu öğrenildi. Bursaspor ile şu ana kadar herhangi bir temasta bulunmayan Beşiktaş, Fulham - Fabri flörtünde yaşanacak gelişmelere göre Harun Tekin'in transferi için Bursaspor ile masaya oturacak. G.Saray'ın da nabız yokladığı Harun Tekin transferi için Bursaspor minimum 3 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirledi. Harun, düzenli olarak forma giyebileceği bir takımda forma giymeye sıcak bakıyor. (Fotomaç / 19 Temmuz)
STOPERE İKİ ADAY
Kadrosunu ilk olarak santrfor ve sağ bek alarak güçlendirmek isteyen Kartal; Mitroviç'in satılması, Vida'nın taliplilerinin artması nedeniyle rotasını stoper transferine çevrildi. Pepe ve genç Fatih Aksoy'un yanına iki stoper birden almayı planlayan siyah beyazlılar, Caen ile sözleşmesi sona eren ve şu an serbest statüde bulunan 30 yaşında ve 1.84 boyundaki Damien Da Silva'yı takibe aldı. Daha önce görüşmek için Trabzon'a gelen; ancak anlaşamayan Fransız savunmacı için teknik direktör Şenol Güneş'in kararının belirleyici olacağı ifade ediliyor.
Siyah-beyazlılar arayışlarını dört koldan sürdürürken, teknik direktör Şenol Güneş'in aklındaki ilk ismin Kim Young-Gwo olduğu öğrenildi. Geçen sezonun devre arasında da gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen 28 yaşındaki Güney Koreli oyuncu Çin ekibi Guangzhou'da forma giyiyor. Aynı zamanda Kore Milli Takımı'nda da görev yapan Kim Young-Gwo, sadece stoperde değil, ön libero ve sol bek mevkiinde de oynayabiliyor. Tecrübeli oyuncu için Beşiktaş'ın en büyük avantajı ise Guangzhou da, 4 yabancı dışında kaldığı için rezerv takımına gönderilmesi. (Fotomaç / 19 Temmuz)