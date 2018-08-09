Vodafone Parkın zemini yeni sezon öncesi alarm veriyor - Galeri - Fotomaç
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    GALERİ

    Vodafone Park'ın zemini yeni sezon öncesi alarm veriyor

    9 Ağustos 2018 Perşembe, 21:26:57 Güncelleme: 21:36:54
    Vodafone Park'ın zemini yeni sezon öncesi alarm veriyor
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    • 4
    Vodafone Parkın zemini yeni sezon öncesi alarm veriyor

    Vodafone Park'ın zemininde yaşanan bozulmalar dikkatlerden kaçmadı. Shakira'nın bu statta verdiği konserden bu yana zemindeki bozukluk devam ediyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Vodafone Park'ın zemini yeni sezon öncesi alarm veriyor
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    • 4
    Vodafone Parkın zemini yeni sezon öncesi alarm veriyor

    Shakira'nın temmuz ayı ortasından verdiği konser nedeniyle Vodafone Park'ın zemininde yaşanan bozulma, LASK Linz maçında da dikkat çekti.

    Vodafone Park'ın zemini yeni sezon öncesi alarm veriyor
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    • 4
    Vodafone Parkın zemini yeni sezon öncesi alarm veriyor

    Özellikle Shakira'nın sahnesinin kurulduğu bölümde yaşanan bozulmalar nedeniyle siyah-beyazlı yönetim yaklaşık 1 aydır sahaya bakım yapıyordu. İlk yarıda Tolga Zengin'in koruduğu kale tarafında çimlerin çok seyrek olması ekranlara da yansıdı.

    Vodafone Park'ın zemini yeni sezon öncesi alarm veriyor
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    • 4
    Vodafone Parkın zemini yeni sezon öncesi alarm veriyor
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