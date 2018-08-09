Vodafone Parkın zemini yeni sezon öncesi alarm veriyor

Vodafone Park'ın zemini yeni sezon öncesi alarm veriyor
9 Ağustos 2018 Perşembe, 21:26:57
Güncelleme: 21:36:54
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Vodafone Park'ın zemini yeni sezon öncesi alarm veriyor
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Vodafone Park'ın zemininde yaşanan bozulmalar dikkatlerden kaçmadı. Shakira'nın bu statta verdiği konserden bu yana zemindeki bozukluk devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Vodafone Park'ın zemini yeni sezon öncesi alarm veriyor
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Shakira'nın temmuz ayı ortasından verdiği konser nedeniyle Vodafone Park'ın zemininde yaşanan bozulma, LASK Linz maçında da dikkat çekti.
Vodafone Park'ın zemini yeni sezon öncesi alarm veriyor
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Özellikle Shakira'nın sahnesinin kurulduğu bölümde yaşanan bozulmalar nedeniyle siyah-beyazlı yönetim yaklaşık 1 aydır sahaya bakım yapıyordu. İlk yarıda Tolga Zengin'in koruduğu kale tarafında çimlerin çok seyrek olması ekranlara da yansıdı.
Vodafone Park'ın zemini yeni sezon öncesi alarm veriyor