Vidaya 4 teklif birden! İşte istenilen rakam... - Galeri - Fotomaç
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Vida'ya 4 teklif birden! İşte istenilen rakam...
Hırvat stoper için Fulham ile Monaco'dan sonra Everton ve West Ham devreye girdi.
2 Ocak 2019 Çarşamba, 22:53:59
Güncelleme: 07:55:27
Son oynanan Dünya Kupası'nda sergilediği başarılı performansla transferin gözde ismi olan Domagoj Vida için Beşiktaş'a teklifler gelmeye başladı.
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Hırvat basınındaki haberlere göre, Fulham ve Monaco dışında West Ham ile Everton da Vida için devreye girdi.
Beşiktaş yönetimine dolaylı yoldan teklif yapıldığı öğrenilirken, siyah-beyazlı yönetimin ise 10 milyon euro'dan aşağı bir fiyata Vida'yı satmama kararı aldığı kaydedildi.
West Ham, Monaco, Fulham ve Everton arasında en ciddi teklifi yapacak takımlardan biri ise Fulham olarak gösterildi.
Geçen sezon devre arası transfer döneminde Dinamo Kiev'den bedelsiz transfer edilen Vida, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 22 maçta 1884 dakikalık bir performans sergiledi.