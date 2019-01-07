Vidanın yerine Zapata! Beşiktaş düğmeye bastı!

Takvim'in haberine göre; Zapata'nın sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle maliyetinin de düşük olduğunu öğrenen Siyah- Beyazlılar'ın bu hafta içinde Milano'ya gideceği ve İtalyan kulübüyle bir görüşme yapacağı öğrenildi.