Vidanın yerine Zapata! Beşiktaş düğmeye bastı! - Galeri - Fotomaç
07 Ocak 2019, Pazartesi
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Vida'nın yerine Zapata! Beşiktaş düğmeye bastı!

Vida'ya gelen teklifleri değerlendirmeye alan Beşiktaş Yönetimi, Hırvat savunmacının boşluğunu Milan'da forma giyen Zapata ile doldurmak istiyor.

7 Ocak 2019 Pazartesi, 13:11:21 Güncelleme: 13:15:45
Vidanın yerine Zapata! Beşiktaş düğmeye bastı!

PSV'den Mirin'i transfer eden Beşiktaş bir başka stoper Zapata ile de yakından ilgileniyor.

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Vidanın yerine Zapata! Beşiktaş düğmeye bastı!

Vida'ya gelen teklifleri değerlendirmek isteyen Beşiktaş, yıldız futbolcunun ayrılması halinde Milanlı Zapata'yı renklerine bağlayacak.

Vidanın yerine Zapata! Beşiktaş düğmeye bastı!

Takvim'in haberine göre; Zapata'nın sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle maliyetinin de düşük olduğunu öğrenen Siyah- Beyazlılar'ın bu hafta içinde Milano'ya gideceği ve İtalyan kulübüyle bir görüşme yapacağı öğrenildi.

Vidanın yerine Zapata! Beşiktaş düğmeye bastı!

Eğer Milan, Zapata'yı sezon sonuna kadar kadrosunda tutarsa Kartal, Kolombiyalı stoperi Haziran'da kadrosuna katacak.

Vidanın yerine Zapata! Beşiktaş düğmeye bastı!

VIDA'NIN YERİNE ZAPATA

Ancak Beşiktaş'ın Vida'ya gelen teklifleri değerlendirmek için bu transferi devre arasında bitirmeye çalışacağı öğrenildi.

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