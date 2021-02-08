Galeri Beşiktaş Tümer Metin'den Beşiktaşlı yıldıza büyük övgü! "Her atakta..."

Tümer Metin'den Beşiktaşlı yıldıza büyük övgü! "Her atakta..."

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında ağırladığı Konyaspor'u yaklaşık 70 dakika 10 kişi oynadığı maçta 1-0 mağlup edip zirveye ortak oldu. Karşılaşmayı değerlendiren eski milli futbolcu Tümer Metin, siyah-beyazlı futbolcu hakkında övgü dolu sözler sarf edip, "Her atakta yüzde 100'üyle gitti" dedi. İşte o sözler...

Tümer Metin'den Beşiktaşlı yıldıza büyük övgü! "Her atakta..."

Tümer Metin'den Beşiktaşlı yıldıza büyük övgü! Her atakta...

Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş, 21. dakikada N'Sakala'nın kırmızı kart görüp 10 kişi kalmasına rağmen sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Tümer Metin'den Beşiktaşlı yıldıza büyük övgü! Her atakta...

Siyah-beyazlılarda futbolcuların gayreti ve kazanma arzusu futbol otoritelerinin de dikkatini çekerken, eski milli futbolcu ve TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, maçla ilgili flaş ifadeler kullandı.

İşte Tümer Metin'in açıklamalarından satır başları:

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Tümer Metin'den Beşiktaşlı yıldıza büyük övgü! Her atakta...

10 kişiyle topa sahip olan bir Beşiktaş izledik. Pozisyon bulan Beşiktaş izledik.

Tümer Metin'den Beşiktaşlı yıldıza büyük övgü! Her atakta...

Kalesinde ciddi bir pozisyon vermeyen bir Beşiktaş izledik. Neden ligin zirvesinde olduğunu gösteren bir Beşiktaş izledik.

Tümer Metin'den Beşiktaşlı yıldıza büyük övgü! Her atakta...

Beşiktaş'ın coşkusu çok iyi ve bir de oyununu tutturan bir Beşiktaş var.

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