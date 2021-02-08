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Tümer Metin'den Beşiktaşlı yıldıza büyük övgü! "Her atakta..."
Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında ağırladığı Konyaspor'u yaklaşık 70 dakika 10 kişi oynadığı maçta 1-0 mağlup edip zirveye ortak oldu. Karşılaşmayı değerlendiren eski milli futbolcu Tümer Metin, siyah-beyazlı futbolcu hakkında övgü dolu sözler sarf edip, "Her atakta yüzde 100'üyle gitti" dedi. İşte o sözler...
08 Şubat 2021 Pazartesi 09:14, Güncelleme 08.02.2021 09:16
Tümer Metin'den Beşiktaşlı yıldıza büyük övgü! "Her atakta..."