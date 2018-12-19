Trabzonspor ile Beşiktaş arasında dev takas! - Galeri - Fotomaç
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Trabzonspor ile Beşiktaş arasında dev takas!
Siyah-beyazlılar Burak ile Onur'u istiyor, karşılığında da 26 yaşındaki orta saha Oğuzhan Özyakup'u öneriyor. Esteban gönderildi, kaleci Tolga Zengin de artık masada.
19 Aralık 2018 Çarşamba, 00:53:12
Güncelleme: 07:57:54
Ara transfer yaklaşırken, şampiyonluk mücadelesi veren takımlarda hareketlilik hakim.
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Ocak ayı, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında önemli bir takasa sahne olabilir.
Bir süre önce bordo- mavililerin kadro dışı bıraktığı Burak ve kaleci Onur, Kartal'ın radarına girdi.
Teknik direktör Şenol Güneş'in istediği ikili kadro dışı bırakılmıştı.
Alacakları için TFF'ye başvuran 30 yaşındaki kaleci ile 33 yaşındaki forvetin Beşiktaş'a sıcak baktığı belirtiliyor.