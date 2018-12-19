Trabzonspor ile Beşiktaş arasında dev takas! - Galeri - Fotomaç
19 Aralık 2018, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında dev takas!

Siyah-beyazlılar Burak ile Onur'u istiyor, karşılığında da 26 yaşındaki orta saha Oğuzhan Özyakup'u öneriyor. Esteban gönderildi, kaleci Tolga Zengin de artık masada.

19 Aralık 2018 Çarşamba, 00:53:12 Güncelleme: 07:57:54
Trabzonspor ile Beşiktaş arasında dev takas!

Ara transfer yaklaşırken, şampiyonluk mücadelesi veren takımlarda hareketlilik hakim.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Trabzonspor ile Beşiktaş arasında dev takas!

Ocak ayı, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında önemli bir takasa sahne olabilir.

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında dev takas!

Bir süre önce bordo- mavililerin kadro dışı bıraktığı Burak ve kaleci Onur, Kartal'ın radarına girdi.

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında dev takas!

Teknik direktör Şenol Güneş'in istediği ikili kadro dışı bırakılmıştı.

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında dev takas!

Alacakları için TFF'ye başvuran 30 yaşındaki kaleci ile 33 yaşındaki forvetin Beşiktaş'a sıcak baktığı belirtiliyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN