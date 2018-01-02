Tosun'a büyük sürpriz: Liverpool maçına hazır ol
Steve Walsh " Beğendiğimiz bir oyuncusun. uzun süredir transferinin olması için uğraştık. Ufak pürüzlerin giderilmesi ile iş resmiyete dökülecek. 5 Ocak'ta Liverpool ile FA Kupası'nda maçımız var. O maçın kadrosuna seni almak istiyoruz. Buna göre kendini buna hazırla. Hocan şans verirse de oynayabilirsin" dediği iddia edildi.
SAM ALLARDYCE: 24 SAATE BELLİ OLUR
Dün Manchester United'la ligde karşı karşıya gelen ve evinde 2-0 mağlup olan Everton Menajeri Sam Allardyce maçın ardından bu konu hakkındaki soruya "Cenk Tosun'u transfer etmek için elimizden geleni yaptık. Önümüzdeki 24 saat içinde zaman bize ne olacağını söyleyecek. Takımın hücum yönünü güçlendirmeliyiz ve bunun için uğraşıyoruz" yanıtı verdi.
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