Tosun'a büyük sürpriz: Liverpool maçına hazır ol

Steve Walsh " Beğendiğimiz bir oyuncusun. uzun süredir transferinin olması için uğraştık. Ufak pürüzlerin giderilmesi ile iş resmiyete dökülecek. 5 Ocak'ta Liverpool ile FA Kupası'nda maçımız var. O maçın kadrosuna seni almak istiyoruz. Buna göre kendini buna hazırla. Hocan şans verirse de oynayabilirsin" dediği iddia edildi.