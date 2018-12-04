Torunoğulları'ndan flaş itiraf! "Robben ile görüştük!"
Beşiktaş'ın eski yöneticisi Erdal Torunoğulları birbirinden önemli açıklamalarda bulundu.
4 Aralık 2018 Salı 22:33
Güncelleme: 05.12.2018 07:56
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Beşiktaş'ın eski yöneticisi Erdal Torunoğulları, Radyospor'da açıklamalarda bulundu.
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Babel'in büyük oyuncu olduğunu ama sezon sonunda gideceğini belirten Torunoğulları, "Paylaşımından ötürü devam etmesi doğru olmaz. Babel'in gitmesi gerekiyor, zaten Beşiktaş'a fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Tolgay Arslan'ı ise anlamak gerekiyor, onun Beşiktaş'a faydalı olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ta mutluydu ve sözleşmesini uzattılar. Hem sözleşme uzatıp hem kadro dışı bıraktılar. Tolgay'ı kazanmakta fayda var" dedi.
Pepe'ye de karşıydım Erdal Torunoğulları, Pepe transferine ilk günlerde de karşı olduğunu belirterek, "Pepe, Beşiktaş'ta hizmet verdi. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Alınırken ben ona karşıydım, tavrım netti. Toplam maliyeti 13 milyon euro gibiydi. Bu büyük para" dedi.
Robben'le görüştük Eski yönetici, Robben'ye bir görüşme yapıldığını ifade ederek, "Robben dünya starıdır. Yaşı 32'yi geçince defteri kapatmak gerekiyor. Biz Robben ile görüştük ama olmadı. O zaten çok büyük paralar alıyordu kulüp değiştirmesi için bir sebep yoktu" diye konuştu.
Torunoğulları, Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'ya övgüler yağdırdı.