Torunoğulları'ndan flaş itiraf! "Robben ile görüştük!"

Robben'le görüştük

Eski yönetici, Robben'ye bir görüşme yapıldığını ifade ederek, "Robben dünya starıdır. Yaşı 32'yi geçince defteri kapatmak gerekiyor. Biz Robben ile görüştük ama olmadı. O zaten çok büyük paralar alıyordu kulüp değiştirmesi için bir sebep yoktu" diye konuştu.



