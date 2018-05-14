Spor yazarları Beşiktaş - Osmanlıspor maçını yorumladı
KLAS FARKI - RIDVAN DİLMEN
Mustafa Pektemek'in attığı golü gördükten sonra Süper Lig'de ikinci yarıda Beşiktaş'ta gol atan Türk futbolcu yokmuş.
İlk Mustafa oldu. Gerçekten nerede bu alt yapılar? Nerede bu genç oyuncular? Beşiktaş'ta bugün çok da eksik vardı üstelik.
Bu oyuncuları oynayarak kazanıyorsunuz.
Türkiye'de zorunlu tutmalısınız 1-2 tane oyuncuyu. 2 oyuncuyu zorunlu bırakırsanız, kulübede de 4-5 tane yerli oyuncuyu bırakırsanız, oynata oynata geliştirirsiniz. Maça gelecek olursak, Osmanlıspor açık futbol oynamak zorundaydı. Çünkü kazanma mecburiyetleri vardı. Beşiktaş ise eksik gelmesine rağmen klas oyuncularıyla galibiyet uzandı ve Şampiyonlar Ligi ümidini devam ettirdi.
TEZ KONUSU OLUR - SİNAN VARDAR
Futbol çok acayip bir oyun. Beşiktaş gibi Türkiye'nin en iyi takımı nasıl olur da bitime 1 hafta ligi 4. bitirme durumuyla karşı karşıya kalır? Bu soru kafamdan bir türlü çıkmıyor.
Rakipleri Başakşehir ve Galatasaray'ın kazanmasınının ardından doğrusu Siyah-beyazlı takımın ilk üçe girmesi bile artık çok güç... Bu atmosferde kazanmak gerçekten başarı. Tabii oynadığı futbol ve Avrupa'da kazandığı zaferlerle Beşiktaş'ın ligi bu durumda bitirmesi üniversitelerde incelenmesi gereken önemli bir tez konusu olabilir.
Bu tabloda Şenol Güneş ve futbolcular suçu en az olanlar. Ah yönetim ah!
Allah'tan Şenol Güneş ve futbolcular "kol kırılır yen içinde kalır" diyerek Beşiktaş'a yakışanı yapıyorlar ve susuyorlar.
Pektemek farkı
Osmanlıspor'un çok acil puan ve hatta galibiyete ihtiyacı vardı. Medel'in Serdar Gürler'e hediye ettiği gol sonrası Osmanlıspor Beşiktaş'ı ilk 45 dakikada adeta uyuttu. İlk devrenin sonunda Tolgay'ın sakatlanmasının ardından oyuna giren Mustafa Pektemek ikinci yarıda Beşiktaş'a apayrı bir hava getirdi.
Pektemek Beşiktaş'ın ardı ardına bulduğu gollerde başrolü oynadı.
Pektemek'in yanı sıra Oğuzhan, Gökhan Gönül, Necip'te ikinci 45 dakikada oyuna ağırlıklarını koydu. Vida yine yaptığı hatalarla "Ben Beşiktaş'ın oyuncusu" değilim diye bas bas bağırırken, Fabri önemli kurtarışlarla Beşiktaş'a 3 puanı getiren futbolcuların başında geldi.
Larin beklentileri karşılamazken Vagner attığı golle klasını gösterdi. Ama "Love, Beşiktaş'ta kalmalı mı?" diye sorarsanız, yanıtım "Önce Pektemek" olur. Alanyaspor; hem Love'ın bonservisinden 3.5 milyon euroyu kasasına koydu hem de Brezilyalı futbolcunun dün attığı golle ligde kaldı. Bu gerçekten büyük bir transfer hikayesidir.
Lens'i çok eleştirdik ama dün zorunlu olarak oynadığı sol bekte sezonun en iyi performansını göstermesine yazacak kelime bulamıyorum.
Yazımı bitirirken kafamdaki soru bir türlü aklımdan gitmiyor; "Böylesine harika bir takım nasıl olur da ligi 4. bitirme durumuyla karşı karşıya kalır?" Bu gerçekten tez konusu...
İLGİNÇ BİR MAÇTI! - TURGAY DEMİR
İlk yarıdaki Beşiktaş'ı izlerken Fenerbahçeli dostlarımızın sezon boyunca neler çektiğini anladım! Beşiktaş ilk kez bu kadar geri pas yapıp, ilk kez bu kadar kötü bir manzara sergiliyordu;
Fenerbahçe neredeyse sezon boyu böyle oynadı!
Yokları saymıyorum olanlara bakalım… Lens, Beşiktaş'taki en iyi performansını sol ya da sağ önde değil sol arkada sergiledi üzülsek mi, sevinsek mi bilemedim!
Tolgay-Oğuzhan ve Talisca üçgeni bildiğin Bermuda!
Futbol kayboldu bu üç teknik oyuncu arasında! Tolgay'ın geri vitesi takılı, Oğuzhan'ın her hangi bir vitesi yok, Talisca ise ayakta duramıyor.
Bu kadar kötü bir orta saha varken sağ ya da sol kanattaki oyuncuyu, hele hele önde tek başına top bekleyen Larin'i ne överim, ne yererim… Beşiktaş ilk 45 dakikada bu kadar kötüyken Serdar esti, gürledi!
Kanat bindirmeleriyle Gökhan Gönül'ü zor durumda bırakırken golünü de attı.
Oğuzhan etkiliydi
Kümede kalma azmiyle canını dişine takan Osmanlıspor takımı sahanın her yerinde baskı uygulamaya çalışırken sezon boyu sergiledikleri görüntüyü inkar eder gibiydiler!
Kardeşim yumurta kapıya gelmeden bunun yarısı kadar koşsaydınız keşke!.
İkinci yarıya Mustafa Pektemek'le başlayan Şenol hoca zaten sahada olmayan Tolgay'ı çıkardı ve Lens'i sol beke çekti.
Lens sezon boyu ön tarafta yapamadığını sol bek oynarken ilk atağında yaptı ve ortası golle sonuçlandı.
Necip'in orta alana kattığı enerji Oğuzhan'ı rahatlattı ve bu mevsimde ilk kez Oğuzhan'ı ceza sahası içinde etkili paslar verirken gördük. Az kalsın kendisi de atıyordu… İlginç bir maçtı, Beşiktaş'ta Cenk Tosun'dan sonra ilk kez yerli bir isim Pektemek gol attı.
Bundan önceki 30 kusür gol yabancılara aitti.
Garip bir maçtı; Medel yerden, Vida havadan hata yaptı (Tersi olsa anlarım) Serdar ikisini de gol yaptı ki ikincisi muhteşemdi.
SEZONUN ÖZETİ - ERTEM ŞENER
Sezonu erken kapattı Beşiktaş.
Çünkü erken açacaklar.
UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde 3 tur geçmeye çalışacaklar. Maçın sonucu pek önemli değil. Skora göre yazmayacağım.
Osmanlıspor karşılaşması kimilerine göre turistik bir Ankara gezisinden ibaretti Beşiktaş için.
Oysa ki bu tip karşılaşmalar çok önemlidir kulübede büyük hayaller peşinde koşanlar için.
Sahada neden koştuğunu bilmeyen futbolcular vardı Beşiktaş'ta.
Onlar gerçekten de turist gibiydiler sahada! Lens kesinlikle bu takımın oyuncusu değil. Quaresma kapalı savunmaları açan bir oyuncu ama aynı görevi üstlenen Lens öyle değil. Bu bölgede Quaresma'sız olmaz. Portekizli yıldıza gözü gibi bakmalı Beşiktaşlılar.
Negredo ve Vagner Love ile de gelecek sezon olmaz. Larin ile de olmaz. Kanadalı golcü zaten 'bir süreliğine' bu tip maçlar için alındı. Bu da demek oluyor ki üst düzey bir santrfor muhakkak şart.
Yoksa gelecek sezonu da erken kapatıp erken açarlar.
Almeida bile arandı!
Fikret Başkan diyor ki: "Gelecek sezon UEFA Süper Kupa finali bizim stadımızda oynanacak ve kendi sahamızda bu kupayı kaldırmak istiyoruz." Hakkıdır bunu söylemek.
Bunu gerçekleştirmek için kesinlikle Avrupa'nın üst düzey santrforlarından birini almak zorundalar. Beşiktaş geçen iki sezonda şampiyonluklara süper star golcüleriyle ulaştı. Gomez, Aboubakar, Cenk gibi isimler alınmalı.
Bu sezon Almeida'yı bile aradı Beşiktaş! Larin, Negredo, Love, Mustafa Pektemek'i toplayınca da gerçek bir santrafor etmiyor.
Siyah beyazlıların en büyük sıkıntısı değil, 'yarası', golcüsünün olmayışıydı.
Düşünün bir Gomis ile Beşiktaş'ta neler olabileceğini. Arkasında Quaresma, Talisca, Babel, Oğuzhan varken Gomis kaç gol atardı Beşiktaş'ta? En az Galatasaray'da attığı gol kadar atardı. Ya Adebayor olsaydı? Saymakla bitmez.
Beşiktaş golcüsü olmadığı için şampiyonluğu kaçırdı. Bana ligin ikinci yarısında yaşadığın en büyü hayal kırıklığı neydi diye sorarsanız 'Vida' derim. Geldiğinden beri 'oldu olacak, haftaya olur, sonraki hafta kesin olur, vallahi olur, billahi olur, olacak' demekten dilim kurudu.
Vida ile de olmaz. İyi bir stoper de şart. Çok iyi bir golcü, çok iyi bir stoper ve çok iyi bir 10 numara ile İstanbul'da, UEFA Süper Kupa finali neden olmasın Fikret Başkan? 2. yarıda turistik geziden futbolcularla toparlandı Beşiktaş ama transfer şart Fikret Başkan.
BEŞİKTAŞ'TA OTORİTE YOK! - ERMAN TOROĞLU
Bakınız! Bir takımda bir maçta bu kadar sakat, bu kadar cezalı oyuncu varsa o takımda kesinlikle otorite yoktur! Çok kestirme söylüyorum bakın; Otorite yoktur!
Akşam oraya gitmiştim de, sabah böyle olmuştu da, elektrik gitmiş de, su kesilmiş de, de, de, de...
Hepsi hikaye. Ha diyeceksiniz ki; "Şampiyonluk maçı olsaydı böyle olmazdı" Tabi şampiyonluk maçı olsa böyle olmazdı. Zaten "Otorite yok" diyoruz ya!
Beşiktaş'ta bu durumun başlangıcı, gelişi, gidişi en başından beri belliydi. Sonu da kötüye gidiyor ha! Beşiktaş yokuş ayağı gidiyor, kimse farkında değil.
Beşiktaş doymuş... Biri çıkıp "Büyük başkan Fikret Orman" diyor, biri "Şenol Hocam kralsın" diyor.
Sonra Şenol Güneş beyanat veriyor; "Bu seyirci varken beni kovsalar bile gitmem." Yani şunu diyor "Yönetim olarak siz hikayesiniz.
Taraftar ne derse olur?" Peki yönetim buna ne diyor? Mutlak bir şey diyecektir. Veya bu cümlenin üzerine bir bardak soğuk su içecektir.
Ama şu bir gerçek; Beşiktaş takımı eğer Şampiyonlar Ligi'ne gidemezse maddi olarak çok zora girecektir, bu kesin. O zaman dönecekler içeriye, kadrodan adam satacaklar. Çünkü para girdisi lazım. Dördüncü olurlarsa bu sefer üç ön eleme oynayacaklar, üçüncü olurlarsa da iki ön eleme.
Yani sezon erken açılacak. Yani nereden bakarsanız bakın son iki senedeki görüntü olmayacak.
Arkadaşlar! Beşiktaş'ta herkesin aynaya bakması lazım. Başkanın da, Şenol Güneş'in de, oyuncuların da... Çünkü bu kadronun bu sene daha farklı işler yapması gerekirdi, daha yukarılarda olması gerekirdi. Çünkü bence Türkiye'de en iyi kadroya Beşiktaş sahip.
Bakın kaç oyuncuları yoktu dün akşam, hem de karşılarında çatır çatır oynayan Osmanlıspor'u yendiler.
Çünkü sahadaki Beşiktaşlı oyuncular iyi mücadele ettiler. Papazlar olsa ne olurdu? Bilinmez.
Ama siyah-beyazlılarda papazlar çok daha fazla konuşuluyor. Ve o papazlar da bu yıl çok iyi idare edilmediler. Yani en baştan en arkaya kadar maalesef Beşiktaş'ta bir otorite boşluğu var. Böyle giderse bunun sıkıntısı daha da fazla çekilecek.
Allah'tan A.Gücü geldi
Osmanlıspor ligde kalma mücadelesi veriyor ve bu yolda çok kritik bir maça çıkıyor... Bakıyorum tribünlere, bomboş!
Bakınız, futbol seyirciyle oynanır. Ne Osmanlıspor ne de Gençlerbirliği, Ankaralı futbolseverlere bu heyecanı verdi. Allah'tan Ankaragücü Süper Lig'e geldi.
İnşallah onlar bu iki takımın veremediğini futbol heyecanı Ankara'ya getirirler.
Nerede o eski BEŞiKTAŞ! - Zeki Uzundurukan
İlk yarıda sahada her hattı ile adeta uyuyan bir Beşiktaş vardı. Golü ve art arda pozisyonları bulan Osmanlıspor'du. Geriye düşmek bile Beşiktaşlı futbolcuları ateşlemeye yetmemişti.
Serdar Gürler'in golünde Medel'in hem pozisyon hatası, hem de beceriksizliği vardı. Ama aynı Medel, ikinci yarıda Umar'ın direkten dönüp içeri girmek üzere olan topunu ustalıkla çizgiden çıkarmayı başardı.
İkinci yarının başında uykudan uyanan, pençelerini çıkarıp, kanatlarını açan bir Kara Kartal vardı sahada...
Lens'in ortasında Larin rakip stoperleri öyle bir rahatsız etti ki;
Anıl da topu kendi kalesine gönderdi.
Sonrasında Mustafa Pektemek'in göğsü ile ağlara gönderdiği gol zeka ürünüydü. Ama geriye düşmesine rağmen pes etmeyen bir Osmanlıspor vardı sahada. Günün yıldızı Serdar Gürler, sahada gerçekten ikinci kez gürledi. Öyle estetik bir röveşata golü attı ki... Bu gol tüm futbolseverlerin gözlerinin pasını sildi.
Beşiktaş'ın baskısı saman alevi gibi olunca; Osmanlıspor tekrar sazı eline aldı. Birbirinden etkili pozisyonlar yakaladı. Fabri şahane kurtarışlar yaptı. Nerede o eski Beşiktaş!
Larin'in yerine oyuna giren Vagner Love, karşı karşıya pozisyonda golü kaçırdı. Brezilyalı forvet, Gökhan Gönül'ün ortasına iyi yükselerek iki stoperin arasından kafa ile topu ağlara göndermeyi başardı.
Beşiktaş 3-2'yi yakaladıktan sonra, Osmanlıspor'un baskısı kırıldı.
Şampiyonluğa havlu atan Beşiktaş için dünkü maçı kazanmak, ikincilik umudunu son haftaya taşımak demekti. Siyah-beyazlılar, iyi oynamadıkları maçtan galibiyetle ayrılarak Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü. Kaybeden Osmanlıspor ise iyice ateşin içine düştü... Bugün Kupa Şampiyonu Akhisarspor 1 puan alırsa Osmanlıspor ligden düşen 3. takım olacak.
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