Spor yazarları Beşiktaş - Osmanlıspor maçını yorumladı

BEŞİKTAŞ'TA OTORİTE YOK! - ERMAN TOROĞLU

Bakınız! Bir takımda bir maçta bu kadar sakat, bu kadar cezalı oyuncu varsa o takımda kesinlikle otorite yoktur! Çok kestirme söylüyorum bakın; Otorite yoktur!

Akşam oraya gitmiştim de, sabah böyle olmuştu da, elektrik gitmiş de, su kesilmiş de, de, de, de...

Hepsi hikaye. Ha diyeceksiniz ki; "Şampiyonluk maçı olsaydı böyle olmazdı" Tabi şampiyonluk maçı olsa böyle olmazdı. Zaten "Otorite yok" diyoruz ya!

Beşiktaş'ta bu durumun başlangıcı, gelişi, gidişi en başından beri belliydi. Sonu da kötüye gidiyor ha! Beşiktaş yokuş ayağı gidiyor, kimse farkında değil.

Beşiktaş doymuş... Biri çıkıp "Büyük başkan Fikret Orman" diyor, biri "Şenol Hocam kralsın" diyor.

Sonra Şenol Güneş beyanat veriyor; "Bu seyirci varken beni kovsalar bile gitmem." Yani şunu diyor "Yönetim olarak siz hikayesiniz.

Taraftar ne derse olur?" Peki yönetim buna ne diyor? Mutlak bir şey diyecektir. Veya bu cümlenin üzerine bir bardak soğuk su içecektir.

Ama şu bir gerçek; Beşiktaş takımı eğer Şampiyonlar Ligi'ne gidemezse maddi olarak çok zora girecektir, bu kesin. O zaman dönecekler içeriye, kadrodan adam satacaklar. Çünkü para girdisi lazım. Dördüncü olurlarsa bu sefer üç ön eleme oynayacaklar, üçüncü olurlarsa da iki ön eleme.

Yani sezon erken açılacak. Yani nereden bakarsanız bakın son iki senedeki görüntü olmayacak.

Arkadaşlar! Beşiktaş'ta herkesin aynaya bakması lazım. Başkanın da, Şenol Güneş'in de, oyuncuların da... Çünkü bu kadronun bu sene daha farklı işler yapması gerekirdi, daha yukarılarda olması gerekirdi. Çünkü bence Türkiye'de en iyi kadroya Beşiktaş sahip.

Bakın kaç oyuncuları yoktu dün akşam, hem de karşılarında çatır çatır oynayan Osmanlıspor'u yendiler.

Çünkü sahadaki Beşiktaşlı oyuncular iyi mücadele ettiler. Papazlar olsa ne olurdu? Bilinmez.

Ama siyah-beyazlılarda papazlar çok daha fazla konuşuluyor. Ve o papazlar da bu yıl çok iyi idare edilmediler. Yani en baştan en arkaya kadar maalesef Beşiktaş'ta bir otorite boşluğu var. Böyle giderse bunun sıkıntısı daha da fazla çekilecek.