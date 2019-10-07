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Spor yazarları Beşiktaş - Alanyaspor maçını değerlendirdi!
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş sahasında lider Alanyaspor'u konuk etti. Sahadan 2-0 galip ayrılan siyah-beyazlılar, milli ara öncesi rahat bir nefes aldı. Dorukhan'ın sakatlanarak uzun bir süre sahalardan uzak kalacağının açıklandığı maça, hakemin tartışmalı kararları damga vurdu. Spor kamuoyu, Beşiktaş'ın iki kırmızısının yanında Alanyaspor'un penaltısının verilmediği konusunda birleşti. İşte spor yazarlarının Beşiktaş - Alanyaspor maçı yorumları;
7 Ekim 2019 Pazartesi 07:49
Güncelleme: 07.10.2019 07:49
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İnanmadığın oyun | REHA KAPSAL
Futbolda işler saha içinde iyi gitmediği zaman hiçbir şey eskisi gibi kalmaz. Bu da Beşiktaş'ta hem teknik direktör, hem de oyuncuların vücut dillerinden belli oluyor.
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Siyah-beyazlıların ilk yarıda net bir şekilde ürkek, tedirgin ve de sorumluluk almaktan kaçan bir görüntüleri vardı.
Abdullah Avcı'nın Trabzonspor maçında olduğu gibi dünkü ilk yarıda da hücum organizasyonlarında eski sistemle oyununu gördük.
Beşiktaş, önde Burak-N'Koudou- Lens, arkasında Ljajic ile oynamasına rağmen Atiba, bu dörtlüden daha fazla ceza sahasına girdi. Kanadalı oyuncu, rakip ceza sahasına 3 kez girerken; ne Ljajic, ne Burak, ne de N'Koudou topla buluştu.
İlk yarı rakip kaleye gidemeyen Beşiktaş'ın üretkenliği ve hücum organizasyonu eksikti. Beşiktaş, öndeki hızlı oyuncularla topa sahip olarak set hücumu yapabilecek beceriye sahip değil. Üçü de geniş alanı kullanacak oyuncular.