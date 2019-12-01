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Spor yazarı Turgay Demir'den Beşiktaşlı yıldıza sert eleştiri!
Beşiktaş Süper Lig'in 13. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u sahasında ağırlayacak. Siyah-beyazlı takım zirve yarışından kopmamak, sarı-kırmızılı takım ise kötü gidişata son vermek için maça 3 puan parolasıyla çıkacak. Bu kritik mücadele öncesi değerlendirmelerde bulunan spor yazarı Turgay Demir, siyah-beyazlı o isme büyük eleştiriler yöneltti. İşte detaylar...
1 Aralık 2019 Pazar 08:18
Güncelleme: 01.12.2019 08:18
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Beşiktaş'ın ligde sahasında Kayserispor'u konuk edeceği karşılaşma öncesi spor yazarı Turgay Demir'den Beşiktaşlı isme tepki var. İşte o yazı...
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TURGAY DEMİR - SİSTEMİN PÜF NOKTALARI
Beşiktaş savunmasında ağır çekim ve amaçsız paslaşmalar yaptığında, tribündeki seyirci futboldan soğuyor. Abdullah Avcı'nın asıl amacı, bu paslaşmalar sırasında rakibin verdiği boşluklara oynamak ve o bölgelerden gol aramak.
Ancak defanstaki bazı oyuncuların, ki bunların başında Vida geliyor, özgüvensiz tavırları ve topu tekrar tekrar yanındakine vermesi sistemi bozuyor. Savunmadaki hazırlık pasları iki şekilde işe yarar; birincisi çok çabuk oynayıp rakibi şaşırtmak, ikincisi çabukluktan taviz düşünerek oynamak ve kaliteli pas atmak.
Hem ağır çekim, hem kalitesiz paslaşma yaparsanız işin tadı kaçar. Bratislava maçının ilk yarısında olan buydu… İkinci yarıda ise pasların hem kalitesi arttı, hem de çabuk oynayan bir takım vardı sahada. Kayserispor ya da bir başka rakip hiç fark etmez.
Beşiktaş'ın hangi sonucu alacağını kendi oyunu belirliyor ve bu önemli bir şey. Kartal, vites yükseltip, çabuk ya da kaliteli paslarla öne çıkarsa hem kolay gol buluyor, hem de rakibin direncini kırmakta zorlanmıyor. Yarın olması gereken de bu.