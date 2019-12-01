Spor yazarı Turgay Demir'den Beşiktaşlı yıldıza sert eleştiri!

Beşiktaş'ın hangi sonucu alacağını kendi oyunu belirliyor ve bu önemli bir şey. Kartal, vites yükseltip, çabuk ya da kaliteli paslarla öne çıkarsa hem kolay gol buluyor, hem de rakibin direncini kırmakta zorlanmıyor. Yarın olması gereken de bu.