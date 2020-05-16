Sosyal medyadan mesajı verdi! İşte Beşiktaş'ın yeni Cordobası - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Sosyal medyadan mesajı verdi! İşte Beşiktaş'ın yeni Cordobası

Sosyal medyadan mesajı verdi! İşte Beşiktaş'ın yeni Cordobası

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Loris Karius ile yollarını ayırmasının hemen ardından transfer çalışmalarını başlatan Beşiktaş, Deportes Tolima'nın yıldız file bekçisi Alvaro Montero'yu gündemine almıştı. 25 yaşındaki Montero'dan siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

16 Mayıs 2020 Cumartesi 17:34 Güncelleme: 16.05.2020 18:06
Sosyal medyadan mesajı verdi! İşte Beşiktaş'ın yeni Cordobası

Beşiktaş'ın Liverpool'dan 2 yıllığına kiraladığı Loris Karius, geçtiğimiz haftalarda sözleşmesini tek taraflı feshederek ayrıldığını açıklamış ve taraftarlara veda etmişti.

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Sosyal medyadan mesajı verdi! İşte Beşiktaş'ın yeni Cordobası

Yerli ve yabancı olmak üzere bir çok kaleciyi gündemine alan siyah-beyazlı ekibin, Deportes Tolima'da forma giyen Alvaro Montero için girişimlere başladığı iddia edilmişti.

Sosyal medyadan mesajı verdi! İşte Beşiktaş'ın yeni Cordobası

"AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR"

Geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunan Deportes Tolima Teknik Direktörü Hernan Torres, Alvaro Montero için şu ifadeleri kullanmıştı:

Sosyal medyadan mesajı verdi! İşte Beşiktaş'ın yeni Cordobası

"Başka takımların onu istediği bir gerçek. Alvaro, Avrupa'da oynamak ve tam yeteneğini göstermek istiyor. Her takımda oynayabilecek yetenekleri var."

Sosyal medyadan mesajı verdi! İşte Beşiktaş'ın yeni Cordobası

TARAFTARI HEYECANLANDIRAN HAMLE!

Kara Kartal'ın Enzo Roco'yu da bu transferde takasta kullanacağı belirtilirken, Montero'dan flaş bir hamle geldi.

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