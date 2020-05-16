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Sosyal medyadan mesajı verdi! İşte Beşiktaş'ın yeni Cordobası
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Loris Karius ile yollarını ayırmasının hemen ardından transfer çalışmalarını başlatan Beşiktaş, Deportes Tolima'nın yıldız file bekçisi Alvaro Montero'yu gündemine almıştı. 25 yaşındaki Montero'dan siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...
16 Mayıs 2020 Cumartesi 17:34
Güncelleme: 16.05.2020 18:06
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Beşiktaş'ın Liverpool'dan 2 yıllığına kiraladığı Loris Karius, geçtiğimiz haftalarda sözleşmesini tek taraflı feshederek ayrıldığını açıklamış ve taraftarlara veda etmişti.
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Yerli ve yabancı olmak üzere bir çok kaleciyi gündemine alan siyah-beyazlı ekibin, Deportes Tolima'da forma giyen Alvaro Montero için girişimlere başladığı iddia edilmişti.
"AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR"
Geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunan Deportes Tolima Teknik Direktörü Hernan Torres, Alvaro Montero için şu ifadeleri kullanmıştı:
"Başka takımların onu istediği bir gerçek. Alvaro, Avrupa'da oynamak ve tam yeteneğini göstermek istiyor. Her takımda oynayabilecek yetenekleri var."
TARAFTARI HEYECANLANDIRAN HAMLE!
Kara Kartal'ın Enzo Roco'yu da bu transferde takasta kullanacağı belirtilirken, Montero'dan flaş bir hamle geldi.