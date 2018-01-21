Sivas'tan sonra Antalya'da da yaptı! Quaresma...

Quaresma'nın kaptırdığı topta Deniz Kadah ceza sol kanattan ortası ile arka direkte Charles'i gördü. Brezilyalı futbolcu topu Beşiktaş ağlarına gönderdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, Sivasspor deplasmanında da golle sonuçlanan bir top kaybı yapan Quaresma'ya yüklendi. İşte taraftarların sosyal medyadan yaptığı o yorumlar: