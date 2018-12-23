Şenol Güneşin yerine o geliyor! - Galeri - Fotomaç
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Şenol Güneş'in yerine o geliyor!
Beşiktaş'ta eleştirilerin odak noktası haline gelen Şenol Güneş'in ayrılması gündemde. Güneş'in yerine ise dünyaca ünlü ismin adı geçiyor.
23 Aralık 2018 Pazar, 10:22:30
Güncelleme: 10:26:12
Süper Lig'de 3 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında yediği ağır darbe sonrası sarsıldı.
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Teknik direktör Şenol Güneş'e basın toplantısında ilk defa "istifa edecek misiniz" diye soruldu.
Deneyimli teknik adam, "Ligin ne olacağını bilmiyorum. Ben görevimin başındayım. Daha sonra lig değerlendirilir konuşulur."
"Ben görevimin başındayım bu konuları siz daha iyi biliyorsunuz" yanıtını verdi.
Gece saatlerinde ise flaş bir gelişme yaşandı.