Şenol Güneşin yerine o geliyor! - Galeri - Fotomaç
23 Aralık 2018, Pazar
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Şenol Güneş'in yerine o geliyor!

Beşiktaş'ta eleştirilerin odak noktası haline gelen Şenol Güneş'in ayrılması gündemde. Güneş'in yerine ise dünyaca ünlü ismin adı geçiyor.
23 Aralık 2018 Pazar, 10:22:30 Güncelleme: 10:26:12
Şenol Güneşin yerine o geliyor!

Süper Lig'de 3 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında yediği ağır darbe sonrası sarsıldı.

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Şenol Güneşin yerine o geliyor!

Teknik direktör Şenol Güneş'e basın toplantısında ilk defa "istifa edecek misiniz" diye soruldu.

Şenol Güneşin yerine o geliyor!

Deneyimli teknik adam, "Ligin ne olacağını bilmiyorum. Ben görevimin başındayım. Daha sonra lig değerlendirilir konuşulur."

Şenol Güneşin yerine o geliyor!

"Ben görevimin başındayım bu konuları siz daha iyi biliyorsunuz" yanıtını verdi.

Şenol Güneşin yerine o geliyor!

Gece saatlerinde ise flaş bir gelişme yaşandı.

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