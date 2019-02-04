Şenol Güneşin Kagawa planı! İşte yeni 11 - Fotomaç
04 Şubat 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Şenol Güneş'in Kagawa planı! İşte yeni 11

Beşiktaş'ta, Antalyaspor deplasmanında alınan farklı galibiyet yüzleri güldürdü. Özellikle yeni transfer Kagawa'nın oyuna girdikten sonra yaptıkları camiayı sevindirdi. Teknik direktör Şenol Güneş de sistemi Japon yıldız üzerine kuracak. Pas odaklı olacak yeni sistem için düşünülen 11 ise şu şekilde olacak.
4 Şubat 2019 Pazartesi, 11:07:53 Güncelleme: 11:09:49
Şenol Güneşin Kagawa planı! İşte yeni 11

Beşiktaş'ın Antalya deplasmanında aldığı 6-2'lik galibiyet sonrasında gözler Şenol Güneş'te.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şenol Güneşin Kagawa planı! İşte yeni 11

Tecrübeli çalıştırıcı, Antalya'da oynattığı futbolu devam ettirecek.

Şenol Güneşin Kagawa planı! İşte yeni 11

Adem Ljajic ve Shinji Kagawa ikilisiyle birlikte, kanat oyununu rafa kaldıracak olan Güneş, pas oyunuyla sonuca gitmeyi planlıyor.

Şenol Güneşin Kagawa planı! İşte yeni 11

Antalyaspor'u deplasmanda 6-2 mağlup eden Beşiktaş'ta keyifler yerinde.

Şenol Güneşin Kagawa planı! İşte yeni 11

20. hafta öncesinde ligde 6. sırada yer alan siyah-beyazlılar, Antalyaspor galibiyeti sonrasında, rakiplerinin de puan kaybetmesiyle 3. sıraya kadar çıktı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN