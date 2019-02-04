Şenol Güneş'in Kagawa planı! İşte yeni 11

Beşiktaş'ta, Antalyaspor deplasmanında alınan farklı galibiyet yüzleri güldürdü. Özellikle yeni transfer Kagawa'nın oyuna girdikten sonra yaptıkları camiayı sevindirdi. Teknik direktör Şenol Güneş de sistemi Japon yıldız üzerine kuracak. Pas odaklı olacak yeni sistem için düşünülen 11 ise şu şekilde olacak.
4 Şubat 2019 Pazartesi, 11:07:53
Güncelleme: 11:09:49
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Beşiktaş'ın Antalya deplasmanında aldığı 6-2'lik galibiyet sonrasında gözler Şenol Güneş'te.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tecrübeli çalıştırıcı, Antalya'da oynattığı futbolu devam ettirecek.
Adem Ljajic ve Shinji Kagawa ikilisiyle birlikte, kanat oyununu rafa kaldıracak olan Güneş, pas oyunuyla sonuca gitmeyi planlıyor.
Antalyaspor'u deplasmanda 6-2 mağlup eden Beşiktaş'ta keyifler yerinde.
20. hafta öncesinde ligde 6. sırada yer alan siyah-beyazlılar, Antalyaspor galibiyeti sonrasında, rakiplerinin de puan kaybetmesiyle 3. sıraya kadar çıktı.