Şenol Güneş Fernandes transferine onay verdi

Güneş'in "İyi bir oyuncu olduğunu biliyorum. İki yönlü oynayabiliyor. Bizim ihtiyacımız olan o bölgede daha çok ara pası, hücum pası üretebilecek ayaklara ihtiyacımız var. Fernandes'i alırsanız hayır demem" dediği öğrenildi.



