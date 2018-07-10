Şenol Güneş Fernandes transferine onay verdi - Galeri - Fotomaç
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    Şenol Güneş Fernandes transferine onay verdi

    10 Temmuz 2018 Salı, 00:03:03 Güncelleme: 00:03:56
    Şenol Güneş Fernandes transferine onay verdi
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    Şenol Güneş Fernandes transferine onay verdi

    Talisca'nın ayrılışının ardından 10 numara arayışını hızlandıran yönetim, L. Moskova'nın Portekizli yıldızı Fernandes için teknik patron Şenol Güneş'i ikna etmeyi başardı

    Şenol Güneş Fernandes transferine onay verdi
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    • 8
    Şenol Güneş Fernandes transferine onay verdi

    Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in talebi üzerine ilk olarak 10 numara mevkiindeki eksikliği gidermek isteyen yönetim, önemli isimlerle temaslarını sürdürüyor.

    Şenol Güneş Fernandes transferine onay verdi
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    • 8
    Şenol Güneş Fernandes transferine onay verdi

    Bu arada sürpriz bir gelişme yaşandı ve daha önce önüne getirilen 'Manuel Fernandes' ismini veto eden teknik direktör Güneş'in, Portekizli yıldızın transferi konusunda ikna edildiği ortaya çıktı.

    Şenol Güneş Fernandes transferine onay verdi
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    • 8
    Şenol Güneş Fernandes transferine onay verdi

    Güneş'in "İyi bir oyuncu olduğunu biliyorum. İki yönlü oynayabiliyor. Bizim ihtiyacımız olan o bölgede daha çok ara pası, hücum pası üretebilecek ayaklara ihtiyacımız var. Fernandes'i alırsanız hayır demem" dediği öğrenildi.

    Şenol Güneş Fernandes transferine onay verdi
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    • 8
    Şenol Güneş Fernandes transferine onay verdi

    1 YILLIK DAHA ANLAŞMASI VAR
    Beşiktaş Başkanı, bir süre önce "Fernandes'i düşünüyoruz. Listemizde var. Şartlar oluşursa, ekonomik olarak bize uygun olursa alabiliriz" açıklamasını yaparak bir anlamda kamuoyunun nabzını yoklamıştı.

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