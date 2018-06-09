Sadık Çiftpınar harekatı! (12 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi)
SADIK ÇİFTPINAR HAREKATI
Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor forması giyen savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ı gündemine alırken, Şenol Güneş de 25 yaşındaki oyuncunun transferi için onay verdi. Yeni Malatyaspor ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Çiftpınar, hem stoper hem de sağ bek mevkiinde görev yapabiliyor. Transfermarkt verilerine göre bonservis bedeli 900 bine euro olan Sadık için siyah-beyazlıların takas yoluyla bir transfer gerçekleştirmeyi hedefliyor. (Fotomaç / 12 Temmuz)
KARTAL CHADLI'DE BİR ADIM ÖNDE
Beşiktaş transfer arayışlarını sürdürürken İngiliz kulübü West Bromwich'te oynayan Nacer Chadli'yi listenin ilk sırasına aldı. Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı forması altında çok başarılı maçlar çıkaran 28 yaşındaki oyuncunun kiralanması için İngiliz kulübüne yeni bir teklif sunan Beşiktaş cevabı beklemeye başladı.
En iyi teklifi Beşiktaş yaptı
Nacer Chadli'yi Beşiktaş dışında Lyon, Marsilya ve West Ham'ın da istediği ancak Siyah-Beyazlı yönetimin sunduğu kiralama teklifinin diğer kulüplere göre çok daha iyi olduğu gelen bilgiler arasında.
Görüşmeler tam gaz sürüyor
Beşiktaşlı yöneticilerden Umut Güner'in transferi sonuçlandırmak için İngiliz kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü ortaya çıktı. Bu transferin bu hafta bitme olasılığının çok yüksek olduğu öne sürüldü. (Takvim / 12 Temmuz)
BBC SPORT'A GÖRE AYEW BEŞİKTAŞ'TA!
Beşiktaş'ın peşinde olduğu Andre Ayew konusunda İngiliz ekibi Swansea ile anlaştığı belirtildi. BBC Sport'un haberine göre, Beşiktaş oyuncuyu kiralamak için kulübüyle ve kendisiyle anlaşmaya vardı ve Ayew'in, İstanbul'a taşınmasının önünde hiçbir engel kalmadı. Siyah-Beyazlı ekibin oyuncuyu sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladığı da belirtildi. (Fotomaç / 12 Temmuz)
Q7'DEN 40 MİLYON TL'YE RET!
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'ya teklif üstüne teklif yağıyor. Çin ve Katar ekiplerinin talip olduğu 34 yaşındaki futbolcu için son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal Riyad devreye girdi. Arabistan temsilcisi, yıldız futbolcu için siyah-beyazlılara 9 milyon euro (50 milyon TL), Quaresma'ya da yıllık 7 milyon euro (40 milyon TL) teklif etti. Ancak tecrübeli futbolcunun, "Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Benim derdim artık para değil. Ancak yine de karar yönetimin. Gitmem gerekiyorsa, burada istenmiyorsam; o zaman oturur konuşuruz" sözleri ile teklifi geri çevirdiği öğrenildi. Q7, geçen sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 38 maçta 5 gol, 12 asistlik performans sergilemişti. (Fotomaç / 12 Temmuz)
KAPUTSKA'YA KARTAL KANCASI
Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Beşiktaş yönetiminin, bonservisi Leicester'da olan 21 yaşındaki Bartosz Kapustka için nabız yokladığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezonu Freiburg'ta kiralık olarak geçiren Polonyalı 10 numara için siyah-beyazlıların, Leicester'la bir ön görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. (Fotomaç / 11 Temmuz)