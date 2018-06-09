Sadık Çiftpınar harekatı!! (12 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi)

KARTAL CHADLI'DE BİR ADIM ÖNDE

Beşiktaş transfer arayışlarını sürdürürken İngiliz kulübü West Bromwich'te oynayan Nacer Chadli'yi listenin ilk sırasına aldı. Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı forması altında çok başarılı maçlar çıkaran 28 yaşındaki oyuncunun kiralanması için İngiliz kulübüne yeni bir teklif sunan Beşiktaş cevabı beklemeye başladı.

En iyi teklifi Beşiktaş yaptı

Nacer Chadli'yi Beşiktaş dışında Lyon, Marsilya ve West Ham'ın da istediği ancak Siyah-Beyazlı yönetimin sunduğu kiralama teklifinin diğer kulüplere göre çok daha iyi olduğu gelen bilgiler arasında.

Görüşmeler tam gaz sürüyor

Beşiktaşlı yöneticilerden Umut Güner'in transferi sonuçlandırmak için İngiliz kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü ortaya çıktı. Bu transferin bu hafta bitme olasılığının çok yüksek olduğu öne sürüldü. (Takvim / 12 Temmuz)