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Rıdvan Dilmen: Penaltı değil bu pen'yedi'
Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.
6 Ekim 2019 Pazar 20:33
Güncelleme: 06.10.2019 20:33
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Karşılaşmayı Siyah-beyazlılar 2-0 kazanırken, 49. dakikada N'Koudou'nun ceza sahası içerisinde yerde kalması sonrası kazanılan penaltı gündeme oturdu.
Maçın ardından NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında çarpıcı açıklamalarda bulunan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kara Kartal'ın kazandığı penaltı dahil birçok pozisyonu değerlendirdi.
İŞTE DİLMEN'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIRBAŞLARI:
"Beşiktaş'ta oyuncuların adelelerinin yırtılmasına kadar mücadele etmesine saygı duyuyorum. Abdullah Avcı başkalarının 10 puanı var, bizim de 8 diyecek."