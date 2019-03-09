Resmi teklif yapıldı... Beşiktaş'tan ters köşe! Sergen Yalçın...
Beşiktaş'ta gündem teknik direktör... Siyah beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş A Milli Takım'ın başına geçmesiyle Başkan Fikret Orman ve ekibi takımı emanet edeceği ismi büyük ölçüde belirledi. Bu doğrultuda yapılan görüşmeler neticesinde sürpriz bir isim ortaya çıktı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yollarını geçtiğimiz hafta ayıran Mehmet Özdilek kulislerde konuşulan isimlerden...
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Rıza Çalımbay da Beşiktaş yönetiminde yer alan isimlerin çoğunun istediği bir teknik direktör. Ancak Çalımbay ile resmi bir temas kurulmadı.
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