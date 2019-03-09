Resmi teklif yapıldı... Beşiktaş'tan ters köşe! Sergen Yalçın... - Fotomaç
09 Mart 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Resmi teklif yapıldı... Beşiktaş'tan ters köşe! Sergen Yalçın... 

Resmi teklif yapıldı... Beşiktaş'tan ters köşe! Sergen Yalçın... 

Beşiktaş'ta gündem teknik direktör... Siyah beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş A Milli Takım'ın başına geçmesiyle Başkan Fikret Orman ve ekibi takımı emanet edeceği ismi büyük ölçüde belirledi. Bu doğrultuda yapılan görüşmeler neticesinde sürpriz bir isim ortaya çıktı.

9 Mart 2019 Cumartesi 11:01 Güncelleme: 09.03.2019 11:06
Resmi teklif yapıldı... Beşiktaş'tan ters köşe! Sergen Yalçın...

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Siyah beyazlı takıma gönül veren taraftarlar da büyük bir merak içindeyken sıcak bir gelişme yaşandı. İşte Beşiktaş'ın teknik direktör adayları ve resmi görüşme yapılan o isim...

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Resmi teklif yapıldı... Beşiktaş'tan ters köşe! Sergen Yalçın...

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yollarını geçtiğimiz hafta ayıran Mehmet Özdilek kulislerde konuşulan isimlerden...

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Resmi teklif yapıldı... Beşiktaş'tan ters köşe! Sergen Yalçın...

Beşiktaş'ta adaylardan biri ise "Feda" döneminin hocası olan ve Bursaspor'la iki yıl daha sözleşmesi bulunan Samet Aybaba. Tecrübeli teknik adamla ilgili net bir şey henüz yok.

Resmi teklif yapıldı... Beşiktaş'tan ters köşe! Sergen Yalçın...

Rıza Çalımbay da Beşiktaş yönetiminde yer alan isimlerin çoğunun istediği bir teknik direktör. Ancak Çalımbay ile resmi bir temas kurulmadı.

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Resmi teklif yapıldı... Beşiktaş'tan ters köşe! Sergen Yalçın...

Alanyaspor'u düşme hattından alıp orta sıralara taşıyan Sergen Yalçın da en güçlü adaylardan. Bu konudaki sessizliğini koruyan Sergen Yalçın'ın gelecek teklife sıcak baktığı öğrenildi.

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