Domagoj Vida düşüşte! - Galeri - Fotomaç
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    20 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
    GALERİ

    Domagoj Vida düşüşte!

    Dünya Kupası sonrası bonservisi 30 milyon euro'ya kadar çıktığı konuşulan Vida için rakamlar 5-6 milyon euro'ya indi. Yönetim Çin'den teklif bekliyor.
    19 Kasım 2018 Pazartesi, 23:01:06 Güncelleme: 07:51:32
    Nerede o eski Vida
    Nerede o eski Vida

    Devre arasında santrfor transferi yapabilmek için Vida'nın satışına izin verme kararı alan siyah-beyazlı yönetim, sezon başında gelen teklifleri mumla arıyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Nerede o eski Vida
    Nerede o eski Vida

    Vida için Dünya Kupası'nın ardından 20-30 milyon euro'lardan bahsedilirken Birmingham'dan gelen 12 milyon euro'luk teklifi değerlendirmeyen Beşiktaş yönetimi, şimdilerde ise 5-6 milyon euro'luk tekliflere kaldı.

    Nerede o eski Vida
    Nerede o eski Vida

    İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya'dan gelen 5-6 milyon euro'luk tekliflere, "Dünya Kupası'nın yıldızı için bu rakam az değil mi?" denilirken, alınan cevap ise "Yaşının 29 olduğunun farkında mısınız?" oluyor.

    Nerede o eski Vida
    Nerede o eski Vida

    Beşiktaş yönetiminin amacı devre arasını beklemek ve Vida'yı Çin'e satmak.

    Nerede o eski Vida
    Nerede o eski Vida

    Sezon başında Çin'e gitmek istemeyen Vida için, Çin'den 10 milyon euro'nun üzerinde gelecek ilk teklife olumlu yaklaşılması bekleniyor.

    Nerede o eski Vida
    Nerede o eski Vida
    Nerede o eski Vida
    Nerede o eski Vida
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