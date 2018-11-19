Domagoj Vida düşüşte!

Dünya Kupası sonrası bonservisi 30 milyon euro'ya kadar çıktığı konuşulan Vida için rakamlar 5-6 milyon euro'ya indi. Yönetim Çin'den teklif bekliyor.
19 Kasım 2018 Pazartesi, 23:01:06
Güncelleme: 07:51:32
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Nerede o eski Vida
Devre arasında santrfor transferi yapabilmek için Vida'nın satışına izin verme kararı alan siyah-beyazlı yönetim, sezon başında gelen teklifleri mumla arıyor.
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Nerede o eski Vida
Vida için Dünya Kupası'nın ardından 20-30 milyon euro'lardan bahsedilirken Birmingham'dan gelen 12 milyon euro'luk teklifi değerlendirmeyen Beşiktaş yönetimi, şimdilerde ise 5-6 milyon euro'luk tekliflere kaldı.
Nerede o eski Vida
İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya'dan gelen 5-6 milyon euro'luk tekliflere, "Dünya Kupası'nın yıldızı için bu rakam az değil mi?" denilirken, alınan cevap ise "Yaşının 29 olduğunun farkında mısınız?" oluyor.
Nerede o eski Vida
Beşiktaş yönetiminin amacı devre arasını beklemek ve Vida'yı Çin'e satmak.
Nerede o eski Vida
Sezon başında Çin'e gitmek istemeyen Vida için, Çin'den 10 milyon euro'nun üzerinde gelecek ilk teklife olumlu yaklaşılması bekleniyor.