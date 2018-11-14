Miguel Borja sürprizi - Galeri - Fotomaç
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    Miguel Borja sürprizi

    Beşiktaş yönetimi, Palmeiras'ta forma giyen Kolombiyalı golcü Miguel Borja için düğmeye bastı. Teknik direktör Güneş ise kararsız kaldı.
    14 Kasım 2018 Çarşamba, 01:52:13 Güncelleme: 07:58:10
    Miguel Borja sürprizi

    Beşiktaş'ta yaşanan ekonomik sıkıntıların ardından arka arkaya gelen puan kayıpları siyah-beyazlılarda kan kaybına neden olurken; devre arası için yönetimin transfer operasyonu teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda netlik kazanacak.

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    Miguel Borja sürprizi

    Beşiktaş yönetimi, iki sezondur yakından takip ettiği Palmeiras'ın Kolombiyalı santrforu için Brezilya kulübüyle 10 milyon euro satın alma opsiyonu konusunda anlaşma sağladı.

    Miguel Borja sürprizi

    Ancak tecrübeli teknik adam, yönetimin 2 milyon euro kiralama bedeliyle prensip anlaşmasına vardığı Kolombiyalı santrfor Borja için yönetime "Acele etmeyelim" yanıtını verdi.

    Miguel Borja sürprizi

    Bu sezon geride kalan 33 haftada sadece 12 maçta forma giyen ve 7 gol kaydeden 25 yaşındaki futbolcu için teknik direktör Şenol Güneş olumlu geri dönüş yapmadı.

    Miguel Borja sürprizi

    Güneş'in yönetime, "Şu anda bu transfere onay verecek durumda değilim. Benim önceliğim futbolculara olan borçların bir an evvel temizlenmesi. Ama yine de siz bilirsiniz" dediği öğrenildi.

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