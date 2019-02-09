Medel sürprizi! 10 milyon Euro... - Fotomaç
09 Şubat 2019, Cumartesi
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Medel sürprizi! 10 milyon Euro...

Beşiktaş'ta transfer döneminin gözde isimlerinden Şilili futbolcu Garry Medel'e son olarak Çin'den talip çıktı.
9 Şubat 2019 Cumartesi, 11:05:36 Güncelleme: 11:06:29
Medel sürprizi! 10 milyon Euro...

Çin ekibi Beijing Sinobo Guoan'ın, Gary Medel için İstanbul'a geleceği belirtildi.

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Medel sürprizi! 10 milyon Euro...

10 milyon Euro'yu gözden çıkartan Beijing Sinobo Guoan'lı yetkililerin bugün İstanbul'a geleceği ve Şilili orta sahayı statta izleyeceği ifade edildi.

Medel sürprizi! 10 milyon Euro...

Çin ekibinin Medel'e senelik 5 milyon Dolar maaş önereceği öğrenildi.

Medel sürprizi! 10 milyon Euro...

Guti'den Kartal'a Fernandez teklifi
Guti, Real Madrid B takımını çalıştırdığı dönemden eski öğrencisi Alberto Fernandez'in sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini yönetime iletti.

Medel sürprizi! 10 milyon Euro...

Sağ açıkta oynayan 99 doğumlu oyuncunun çok yetenekli olduğunu, Real Madrid A takımına alınmayacaksa, sözleşme imzalamayı tavsiye etti.

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