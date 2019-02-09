Medel sürprizi! 10 milyon Euro... - Fotomaç
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Medel sürprizi! 10 milyon Euro...
Beşiktaş'ta transfer döneminin gözde isimlerinden Şilili futbolcu Garry Medel'e son olarak Çin'den talip çıktı.
9 Şubat 2019 Cumartesi, 11:05:36
Güncelleme: 11:06:29
Çin ekibi Beijing Sinobo Guoan'ın, Gary Medel için İstanbul'a geleceği belirtildi.
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10 milyon Euro'yu gözden çıkartan Beijing Sinobo Guoan'lı yetkililerin bugün İstanbul'a geleceği ve Şilili orta sahayı statta izleyeceği ifade edildi.
Çin ekibinin Medel'e senelik 5 milyon Dolar maaş önereceği öğrenildi.
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Sağ açıkta oynayan 99 doğumlu oyuncunun çok yetenekli olduğunu, Real Madrid A takımına alınmayacaksa, sözleşme imzalamayı tavsiye etti.