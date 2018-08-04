Başkan Fikret Orman'ın, Mario Gomez'in ayrılma şekli sebebiyle ilk başta bu teklife soğuk baktığı; ancak teknik direktör Güneş'in 'olabilir' yaklaşımının ardından Gomez'le yeni bir sayfa açılabileceği yönünde fikir belirtmeleri sonrası Orman'ın da konuyu değerlendirmeye aldığı belirtildi.