4 Ağustos 2018 Cumartesi, 23:15:52
Güncelleme: 23:17:11
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Mario Gomez'e yeşil ışık!
1
9
Beşiktaş'ta transfer harekatı tam gaz sürüyor. Bir süredir fısıltı şeklinde dolaşan Mario Gomez söylentileri yeniden yüksek sesle konuşulmaya başlandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mario Gomez'e yeşil ışık!
2
9
Siyah-beyazlılarda 2015-16'da şampiyonluk ve gol krallığı yaşayan Alman yıldızın menajeri aracılığı ile haber yolladığı öğrenildi.
Mario Gomez'e yeşil ışık!
3
9
Başkan Fikret Orman'ın, Mario Gomez'in ayrılma şekli sebebiyle ilk başta bu teklife soğuk baktığı; ancak teknik direktör Güneş'in 'olabilir' yaklaşımının ardından Gomez'le yeni bir sayfa açılabileceği yönünde fikir belirtmeleri sonrası Orman'ın da konuyu değerlendirmeye aldığı belirtildi.
Mario Gomez'e yeşil ışık!
4
9
ŞAMPİYONLUK GETİRDİ
Son dönemde dövizdeki artış nedeniyle mali anlamda dikkatli davranması gereken siyah-beyazlıların, Mario Gomez'e senelik 3 milyon euro garanti ücret ve performans bonusları içeren bir sözleşme önereceği kaydedildi.
Mario Gomez'e yeşil ışık!
5
9
Beşiktaş formasıyla sezonu şampiyon tamamlayan siyah-beyazlı ekipte Gomez de attığı gollerle başarıda pay sahibi olmuştu.