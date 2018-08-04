Mario Gomeze yeşil ışık! - Galeri - Fotomaç
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    Mario Gomez'e yeşil ışık!

    4 Ağustos 2018 Cumartesi, 23:15:52 Güncelleme: 23:17:11
    Mario Gomez'e yeşil ışık!
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    Mario Gomeze yeşil ışık!

    Beşiktaş'ta transfer harekatı tam gaz sürüyor. Bir süredir fısıltı şeklinde dolaşan Mario Gomez söylentileri yeniden yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Mario Gomez'e yeşil ışık!
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    Mario Gomeze yeşil ışık!

    Siyah-beyazlılarda 2015-16'da şampiyonluk ve gol krallığı yaşayan Alman yıldızın menajeri aracılığı ile haber yolladığı öğrenildi.

    Mario Gomez'e yeşil ışık!
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    Mario Gomeze yeşil ışık!

    Başkan Fikret Orman'ın, Mario Gomez'in ayrılma şekli sebebiyle ilk başta bu teklife soğuk baktığı; ancak teknik direktör Güneş'in 'olabilir' yaklaşımının ardından Gomez'le yeni bir sayfa açılabileceği yönünde fikir belirtmeleri sonrası Orman'ın da konuyu değerlendirmeye aldığı belirtildi.

    Mario Gomez'e yeşil ışık!
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    Mario Gomeze yeşil ışık!

    ŞAMPİYONLUK GETİRDİ
    Son dönemde dövizdeki artış nedeniyle mali anlamda dikkatli davranması gereken siyah-beyazlıların, Mario Gomez'e senelik 3 milyon euro garanti ücret ve performans bonusları içeren bir sözleşme önereceği kaydedildi.

    Mario Gomez'e yeşil ışık!
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    Mario Gomeze yeşil ışık!

    Beşiktaş formasıyla sezonu şampiyon tamamlayan siyah-beyazlı ekipte Gomez de attığı gollerle başarıda pay sahibi olmuştu.

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