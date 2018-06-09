Manuel Fernandese veto! (18 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi)

Manuel Fernandes'e veto! (18 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi)
VETO EDİLDİ!
Manuel Fernandes'in menajeri Barbosa, "Beşiktaş'ın Fernandes'e ilgisi doğru. Ancak Fernandes kulübüyle sözleşmesini uzatmak istiyor" demişti. Bu sözler Beşiktaş'ın Fernandes tavrını netleştirdi. Yöneticiler, Portekizli için "Beşiktaş'ı ne kadar istediğini Fernandes göstersin" diyerek transferi rafa kaldırdılar. (Fotomaç / 18 Temmuz)
JOAO MARİO ZORA GİRDİ
Kartal, İnter'in orta saha oyuncusu Joao Mario için kiralama teklifinde bulunmuştu. Ada'dan gelen haberler ise transferin zora girdiği şeklinde. İngiliz basınında çıkan haberlerde, Premier Lig'in yeni takımı Wolves'in, Portekizli 10 numara için 18 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğunu ileri sürüldü ve İtalyanların da bu rakamı kabul edeceği kaydedildi. (Fotomaç / 18 Temmuz)
MANDZUKİC'TE YENİ RAKİP VAR
Beşiktaş ile adı anılan Mario Mandzukic'te yeni rakipler ortaya çıktı. Ronaldo transferi sonrası Juventus'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Hırvat forvet için Borussia Dortmund'un devreye girdiği kaydedildi. Alman basınında çıkan haberlerde "M.United ve Beşiktaş da onu istiyor" denildi. (Fotomaç / 18 Temmuz)
KARA KARTAL'A PORTEKİZLİ KULE
İspanyol file bekçisi Fabricio'ya teklifler gelmesi üzerine harekete geçen siyah-beyazlıların, yeni bir 1 numara için arayışlarını hızlandırdığı ortaya çıktı. Portekiz basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Fabri'yi satması halinde Porto'nun 25 yaşında kalecisi Jose Sa ile temasa geçecek.
Haberde? Jose Sa'nın sosyal medyadan Beşiktaş kulübünü takibe aldığı belirtilirken, bu gelişmenin Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdığı ifade edildi. Geçtiğimiz sezon takımıyla 21 maçta boy gösteren Sa, Şampiyonlar Ligi'nde Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın Porto'yla 1-1 berabere kaldığı grup maçında da forma giymişti. (Fotomaç / 17 Temmuz)
STUANİ SÜRPRİZİ
Yeni sezon öncesinde forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın listesine her gün yeni bir isim daha giriyor. Başkan Fikret Orman bir yandan, yöneticiler diğer yandan pek çok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Origi ve Sturridge için Premier Lig'de transfer sezonunun kapanması beklenirken, diğer adaylar arasında adı öne çıkan Munas Dabbur içinde görüşmeler devam ediyor. Bu arada finali Başkan Fikret Orman'ın sürpriz bir isim için görüşme yaptığı iddia edildi.
?Beşiktaş'ın adını kullanmadan sor!
Başkan Orman'ın geçen sezon Girona formasıyla La Liga'da 33 maçta 21 gol atan Uruguaylı forvet Cristhian Stuani'nin menajeri Delgado ile bir araya geldiği ve fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi. Orman daha önce Britos ve Maxi Oliveira için birer görüşme yaptığı için tarzını bildiği menajerden, Girona ile temas kurmasını 'Beşiktaş adını vermeden' fiyat araştırması yapmasını istedi. Girona'nın 2.5 milyon euro'ya aldığı Stuani için isteyeceği rakam Kartal'ın rotasını değiştirebilir. (Fotomaç / 17 Temmuz)