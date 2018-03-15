Maçın özeti: SAYGI

Ama maalesef sen aynı saygıyı ne rakibe, ne ülkene, ne de taraftarına göstermiyorsun… Sen neyi düşünüyorsun?

Üç gün sonra Süper Lig'de oynayacağın Başakşehir maçını.... Yahu kardeşim sen Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyorsun.

Çıkar as kadronu sahaya yine mağlup ol fark etmez, ama ülkeni adam gibi temsil et.



