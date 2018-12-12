Loris Karius o güzel için bakın ne yaptı? - Galeri - Fotomaç
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Loris Karius o güzel için bakın ne yaptı?
Beşiktaş'ın yıldız kalecisi Loris Karius, çapkınlıklarıyla gündem olmaya devam ediyor.
12 Aralık 2018 Çarşamba, 13:33:03
Güncelleme: 13:35:56
Beşiktaşlı Alman kaleci Loris Karius'un stil danışmanı Ece Sükan'a yakın markajı sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye'ye geldiği günden beri özel hayatı ve yakışıklılığıyla gündem olan 25 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz aylarda bir mekanda gördüğü Sükan'a hayran kalmıştı.
Güzel stil danışmanıyla tanışmak için araya aracı sokan çapkın kaleci, hatta Sükan'a "Stil danışmanım olur musun?" teklifi bile yapmıştı.
Bu teklifi de geri çevrilen Loris, pes etmedi ve bu kez farklı bir yol denedi.
Karius, Ece Sükan'ın özel hocayla tenis oynadığını öğrenince kolları sıvadı.