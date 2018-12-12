Loris Karius o güzel için bakın ne yaptı? - Galeri - Fotomaç
12 Aralık 2018, Çarşamba
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Loris Karius o güzel için bakın ne yaptı?

Beşiktaş'ın yıldız kalecisi Loris Karius, çapkınlıklarıyla gündem olmaya devam ediyor.
12 Aralık 2018 Çarşamba, 13:33:03 Güncelleme: 13:35:56
Loris Karius o güzel için bakın ne yaptı?

Beşiktaşlı Alman kaleci Loris Karius'un stil danışmanı Ece Sükan'a yakın markajı sürüyor.

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Loris Karius o güzel için bakın ne yaptı?

Türkiye'ye geldiği günden beri özel hayatı ve yakışıklılığıyla gündem olan 25 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz aylarda bir mekanda gördüğü Sükan'a hayran kalmıştı.

Loris Karius o güzel için bakın ne yaptı?

Güzel stil danışmanıyla tanışmak için araya aracı sokan çapkın kaleci, hatta Sükan'a "Stil danışmanım olur musun?" teklifi bile yapmıştı.

Loris Karius o güzel için bakın ne yaptı?

Bu teklifi de geri çevrilen Loris, pes etmedi ve bu kez farklı bir yol denedi.

Loris Karius o güzel için bakın ne yaptı?

Karius, Ece Sükan'ın özel hocayla tenis oynadığını öğrenince kolları sıvadı.

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