Kartallar'dan 2018 mesajı

BEŞİKTAŞ futbolcular, 2018'in ilk gününde şahsi hesaplarından 'Hoşgeldin

2018' mesajlara paylaştılar. Negredo, Quaresma, Pepe, Tosic, Fabricio,

Talisca, Medel, Caner Erkin ve Gökhan Gönül aileleriyle birlikte poz

verirken; Tolgay Arslan da Beşiktaş'ın şampiyonluk sevinç fotoğraflarını

paylaştı. 2018 ülkemize barış, huzur ve mutluluk; her geçen sene daha da

büyüyen Beşiktaş Ailemize de daha nice başarılar ve kupalar getirsin inşallah.

aşkan Fikret Orman da, paylaştığı fotoğrafın altına "2018 ülkemize

barış, huzur ve mutluluk; her geçen sene daha da büyüyen Beşiktaş Ailemize

de daha nice başarılar ve kupalar getirsin inşallah" yorumunu yaptı.