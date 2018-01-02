Kartallar'dan 2018 mesajı
BEŞİKTAŞ futbolcular, 2018'in ilk gününde şahsi hesaplarından 'Hoşgeldin
2018' mesajlara paylaştılar. Negredo, Quaresma, Pepe, Tosic, Fabricio,
Talisca, Medel, Caner Erkin ve Gökhan Gönül aileleriyle birlikte poz
verirken; Tolgay Arslan da Beşiktaş'ın şampiyonluk sevinç fotoğraflarını
paylaştı. 2018 ülkemize barış, huzur ve mutluluk; her geçen sene daha da
büyüyen Beşiktaş Ailemize de daha nice başarılar ve kupalar getirsin inşallah.
aşkan Fikret Orman da, paylaştığı fotoğrafın altına "2018 ülkemize
barış, huzur ve mutluluk; her geçen sene daha da büyüyen Beşiktaş Ailemize
de daha nice başarılar ve kupalar getirsin inşallah" yorumunu yaptı.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.