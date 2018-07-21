Kartalın çılgın transfer planı! 6 yıldızdan 50 milyon euro

Kartal'ın çılgın transfer planı! 6 yıldızdan 50 milyon euro
21 Temmuz 2018 Cumartesi, 21:59:28
Güncelleme: 22:00:19
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Kartal'ın çılgın transfer planı! 6 yıldızdan 50 milyon euro
1
6
Beşiktaş gözünü müthiş bir gelire dikti, Yönetim, 6 oyuncudan 50 milyon Euro bekliyor
Kartal'ın çılgın transfer planı! 6 yıldızdan 50 milyon euro
2
6
Tosic, Mitrovic ve Fabri'nin gitmesiyle kasaya 14.9 milyon Euro girdi. Şimdi de sırada Vida, Quaresma ve Negredo var Vida için 25 milyon Euro belirleyen yönetim Negredo ve Quaresma'nın satışından 10 milyon Euro bekliyor.
Kartal'ın çılgın transfer planı! 6 yıldızdan 50 milyon euro
3
6
Şu ana kadargeçen sezon kadrodayer alan oyunculardanTosic'i 5 milyonEuro, Mitrovic'i 3.9milyon Euro ve sonolarak Fabri'yi 6 milyonEuro'ya satan Siyah-Beyazlı yönetim3 futbolcudan toplam14.9 milyon Euro'yuşimdiden kasasınakoymuş durumda.
Gözler Vida'nın satışında
4
6
Ancak bu parayı transfer için yetersiz bulan yönetim gözünü Vida'dan gelecek paraya geçirdi. Hırvat futbolcu için İngiliz kulübü West Ham şimdiden 22 milyon Euro teklif ederken yönetim bu rakamı az buldu.
Liverpool da devreye girdi
5
6
Vida ile Liverpool'un da ilgilendiğini bilen Siyah-Beyazlı yönetim Hırvat yıldızın fiyatını 25 milyon Euro olarak belirledi. Beşiktaş bu oyuncuyu bu rakama satarsa çok önemli bir meblajı kasasına koyacak.
Q7&Negredo da gidebilir
6
6
Negredo ve Quaresma'ya da talipler var. 2 oyuncu en az 5'er milyon Euro'ya satılırsa 10 milyon Euro daha gelecek. Böylece rakam 50 milyon Euro'yu bulacak. (TAKVİM)