Kartalın çılgın transfer planı! 6 yıldızdan 50 milyon euro - Galeri - Fotomaç
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    Kartal'ın çılgın transfer planı! 6 yıldızdan 50 milyon euro

    21 Temmuz 2018 Cumartesi, 21:59:28 Güncelleme: 22:00:19
    Kartal'ın çılgın transfer planı! 6 yıldızdan 50 milyon euro
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    • 6
    Kartalın çılgın transfer planı! 6 yıldızdan 50 milyon euro

    Beşiktaş gözünü müthiş bir gelire dikti, Yönetim, 6 oyuncudan 50 milyon Euro bekliyor

    Kartal'ın çılgın transfer planı! 6 yıldızdan 50 milyon euro
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    • 6
    Kartalın çılgın transfer planı! 6 yıldızdan 50 milyon euro

    Tosic, Mitrovic ve Fabri'nin gitmesiyle kasaya 14.9 milyon Euro girdi. Şimdi de sırada Vida, Quaresma ve Negredo var Vida için 25 milyon Euro belirleyen yönetim Negredo ve Quaresma'nın satışından 10 milyon Euro bekliyor.

    Kartal'ın çılgın transfer planı! 6 yıldızdan 50 milyon euro
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    • 6
    Kartalın çılgın transfer planı! 6 yıldızdan 50 milyon euro

    Şu ana kadar geçen sezon kadroda yer alan oyunculardan Tosic'i 5 milyon Euro, Mitrovic'i 3.9 milyon Euro ve son olarak Fabri'yi 6 milyon Euro'ya satan Siyah- Beyazlı yönetim 3 futbolcudan toplam 14.9 milyon Euro'yu şimdiden kasasına koymuş durumda.

    Gözler Vida'nın satışında
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    Gözler Vidanın satışında

    Ancak bu parayı transfer için yetersiz bulan yönetim gözünü Vida'dan gelecek paraya geçirdi. Hırvat futbolcu için İngiliz kulübü West Ham şimdiden 22 milyon Euro teklif ederken yönetim bu rakamı az buldu.

    Liverpool da devreye girdi
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    Liverpool da devreye girdi

    Vida ile Liverpool'un da ilgilendiğini bilen Siyah-Beyazlı yönetim Hırvat yıldızın fiyatını 25 milyon Euro olarak belirledi. Beşiktaş bu oyuncuyu bu rakama satarsa çok önemli bir meblajı kasasına koyacak.

    Q7&Negredo da gidebilir
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    Q7&Negredo da gidebilir

    Negredo ve Quaresma'ya da talipler var. 2 oyuncu en az 5'er milyon Euro'ya satılırsa 10 milyon Euro daha gelecek. Böylece rakam 50 milyon Euro'yu bulacak. (TAKVİM)

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