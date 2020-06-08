Kartal yeni kalecisini buldu! Transfer imzaya kaldı
Loris Karius'un takımdan ayrılmasının ardından kaleci transferine öncelik veren ve birçok isimle temas kuran Beşiktaş, aradığı 1 numarayı sonunda buldu. Siyah-beyazlılar tecrübeli file bekçisiyle büyük ölçüde anlaşmaya varırken, transferdeki tek pürüzün imza parası olduğu öğrenildi. İşte o isim ve detaylar... Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
8 Haziran 2020 Pazartesi 06:45
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Beşiktaş'ta İspanyol kaleci Fabri'nin takımdan ayrılmasının ardından büyük umutlarla transfer edilen Loris Karius performansıyla hayal kırıklığı yaşatmıştı.
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Liverpool'dan kiralanan Alman file bekçisi özellikle uzaktan yediği hatalı goller sonrası siyah-beyazlı taraftarların büyük tepkisini çekmişti.
Beşiktaş'ta istenmeyen adam ilan edilen Karius, lige verilen corona virüsü arasında alacakları ödenmediği gerekçesiyle kulübü önce FIFA'ya şikayet etmiş, ardından da sözleşmesini feshederek takımla bağlarını koparmıştı.
Siyah-beyazlılar da yaşanan bu gelişme sonrası transfer politikasında önceliği kaleci takviyesine vermişti.
Bu doğrultuda çalışmalarına başlayan ve birçok kaleciyle temas kuran Beşiktaş yönetimi, aradığı ismi sonunda buldu.