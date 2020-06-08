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Kartal yeni kalecisini buldu! Transfer imzaya kaldı

Loris Karius'un takımdan ayrılmasının ardından kaleci transferine öncelik veren ve birçok isimle temas kuran Beşiktaş, aradığı 1 numarayı sonunda buldu. Siyah-beyazlılar tecrübeli file bekçisiyle büyük ölçüde anlaşmaya varırken, transferdeki tek pürüzün imza parası olduğu öğrenildi. İşte o isim ve detaylar... Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

8 Haziran 2020 Pazartesi 06:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





