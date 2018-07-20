Kartal kampın son maçında kazandı! Beşiktaş 3-1 Krasnodar maç sonucu - Galeri - Fotomaç
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    Kartal kampın son maçında kazandı! Beşiktaş 3-1 Krasnodar maç sonucu

    20 Temmuz 2018 Cuma, 19:59:31 Güncelleme: 22:50:31
    Kartal kampın son maçında kazandı! Beşiktaş 3-1 Krasnodar maç sonucu
    • 1
    • 11
    Kartal kampın son maçında kazandı! Beşiktaş 3-1 Krasnodar maç sonucu

    Sezon öncesi kampını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, altıncı hazırlık maçında Rusya Premier Lig ekiplerinden Krasnodar'ı 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda ayrılması gündemde olan Alvaro Negredo oyuna girdikten 10 saniye sonra topla ilk buluşmasında attığı klas kafa golüyle büyük alkış aldı.

    Kartal kampın son maçında kazandı! Beşiktaş 3-1 Krasnodar maç sonucu
    • 2
    • 11
    Kartal kampın son maçında kazandı! Beşiktaş 3-1 Krasnodar maç sonucu

    Beşiktaş Avusturya'da kampının son hazırlık maçında Krasnodar'ı 3-1 mağlup etti.

    Kartal kampın son maçında kazandı! Beşiktaş 3-1 Krasnodar maç sonucu
    • 3
    • 11
    Kartal kampın son maçında kazandı! Beşiktaş 3-1 Krasnodar maç sonucu

    26 Temmuz'da UEFA Avrupa ön eleme turunda B36 Torshavn ile karşılaşadak olan Siyah-beyazlılar bu maçın ardından yurda dönecek.

    Kartal kampın son maçında kazandı! Beşiktaş 3-1 Krasnodar maç sonucu
    • 4
    • 11
    Kartal kampın son maçında kazandı! Beşiktaş 3-1 Krasnodar maç sonucu

    Karşılaşmada Rus ekibi Krasnodar, 12. dakikada Wanderson'un golüyle öne geçti.
    Siyah-beyazlılar 28. dakikada Oğuzhan Özyakup'un penaltıdan attığı gol ile eşitliği sağladı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

    Kartal kampın son maçında kazandı! Beşiktaş 3-1 Krasnodar maç sonucu
    • 5
    • 11
    Kartal kampın son maçında kazandı! Beşiktaş 3-1 Krasnodar maç sonucu

    Siyah beyazlı ekip 51'de Lens'le skoru 2-1 yaptı. Beşiktaş ikinci yarıda çok sayıda gol pozisyonuna girdi.

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