Kartal kampın son maçında kazandı! Beşiktaş 3-1 Krasnodar maç sonucu
20 Temmuz 2018 Cuma, 19:59:31
Güncelleme: 22:50:31
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Kartal kampın son maçında kazandı! Beşiktaş 3-1 Krasnodar maç sonucu
1
11
Sezon öncesi kampını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, altıncı hazırlık maçında Rusya Premier Lig ekiplerinden Krasnodar'ı 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda ayrılması gündemde olan Alvaro Negredo oyuna girdikten 10 saniye sonra topla ilk buluşmasında attığı klas kafa golüyle büyük alkış aldı.
Kartal kampın son maçında kazandı! Beşiktaş 3-1 Krasnodar maç sonucu
2
11
Beşiktaş Avusturya'da kampının son hazırlık maçında Krasnodar'ı 3-1 mağlup etti.
Kartal kampın son maçında kazandı! Beşiktaş 3-1 Krasnodar maç sonucu
3
11
26 Temmuz'da UEFA Avrupa ön eleme turunda B36 Torshavn ile karşılaşadak olan Siyah-beyazlılar bu maçın ardından yurda dönecek.
Kartal kampın son maçında kazandı! Beşiktaş 3-1 Krasnodar maç sonucu
4
11
Karşılaşmada Rus ekibi Krasnodar, 12. dakikada Wanderson'un golüyle öne geçti.
Siyah-beyazlılar 28. dakikada Oğuzhan Özyakup'un penaltıdan attığı gol ile eşitliği sağladı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
Kartal kampın son maçında kazandı! Beşiktaş 3-1 Krasnodar maç sonucu
5
11
Siyah beyazlı ekip 51'de Lens'le skoru 2-1 yaptı. Beşiktaş ikinci yarıda çok sayıda gol pozisyonuna girdi.