Kartal 2019da böyle uçacak! Süper Beşiktaş... - Galeri - Fotomaç
01 Ocak 2019, Salı
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Kartal 2019'da böyle uçacak! Süper Beşiktaş...

Devre arası takımı adeta sil baştan revize etmek isteyen Beşiktaş'ın transfer gündemi yoğun... Özellikle dinamik bir kadro kurmak isteyen Kartal, tecrübeli ve yaşlı oyuncuları hakkında da karar verecek ve takımdan gönderecek.

1 Ocak 2019 Salı, 10:40:19 Güncelleme: 10:42:01
Kartal 2019da böyle uçacak! Süper Beşiktaş...

Devre arası transfer dönemi öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş'ta hedef 2019 gençlik operasyonu. İşte detaylar...

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Kartal 2019da böyle uçacak! Süper Beşiktaş...

Avrupa'nın en yaşlı takımları arasında yer alan Beşiktaş, 2019'da bambaşka... Yönetim, ara transfer dönemi ve sezon sonunda 30 yaşın üzerinde olan en az 5 oyuncusunu gönderecek.

Kartal 2019da böyle uçacak! Süper Beşiktaş...

Gönderilmesi planlanan isimlerin listesi de hazır. Bu isimler şöyle;

Kartal 2019da böyle uçacak! Süper Beşiktaş...

Gökhan Gönül (33)

Kartal 2019da böyle uçacak! Süper Beşiktaş...

Vagner Love (34)

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