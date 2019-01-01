Devre arası takımı adeta sil baştan revize etmek isteyen Beşiktaş'ın transfer gündemi yoğun... Özellikle dinamik bir kadro kurmak isteyen Kartal, tecrübeli ve yaşlı oyuncuları hakkında da karar verecek ve takımdan gönderecek.
1 Ocak 2019 Salı, 10:40:19
Güncelleme: 10:42:01
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Devre arası transfer dönemi öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş'ta hedef 2019 gençlik operasyonu. İşte detaylar...
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Avrupa'nın en yaşlı takımları arasında yer alan Beşiktaş, 2019'da bambaşka... Yönetim, ara transfer dönemi ve sezon sonunda 30 yaşın üzerinde olan en az 5 oyuncusunu gönderecek.
Gönderilmesi planlanan isimlerin listesi de hazır. Bu isimler şöyle;