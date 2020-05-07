Haberler Galeri Kara Kartal İngiliz yıldızla kanatlanacak!

Kara Kartal İngiliz yıldızla kanatlanacak!

Bu sezon Lens, Diaby, N'Koudou ve Boyd dörtlüsünden kanatlarda istediği verimi alamayan Beşiktaş, gelecek sezon bu bölgede sıkıntı yaşamamak için kolları sıvadı. Bu doğrultuda transfer çalışmalarına başlayan siyah-beyazlıların, futbol hayatını Almanya'da sürdüren İngiliz milli oyuncuyla temas kurduğu öğrenildi. İşte detaylar...

7 Mayıs 2020 Perşembe 06:46 Güncelleme: 07.05.2020 08:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





