Kara Kartal İngiliz yıldızla kanatlanacak!
Bu sezon Lens, Diaby, N'Koudou ve Boyd dörtlüsünden kanatlarda istediği verimi alamayan Beşiktaş, gelecek sezon bu bölgede sıkıntı yaşamamak için kolları sıvadı. Bu doğrultuda transfer çalışmalarına başlayan siyah-beyazlıların, futbol hayatını Almanya'da sürdüren İngiliz milli oyuncuyla temas kurduğu öğrenildi. İşte detaylar...
7 Mayıs 2020 Perşembe 06:46
Güncelleme: 07.05.2020 08:35
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışında gerilerde kalan Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yönetim bu dönemde Karius'un gitmesiyle kaleci arayışlarına hız verirken, diğer yandan da kanat oyuncusu takviyesi için görüşmelerine devam ediyor.
Lens'in performansından memnun olmayan, Diaby ile yollarını ayırmayı planlayan, Boyd ve N'Koudou'dan da istediği verimi alamayan siyah-beyazlılar, kanatları havalandıracak yeni yıldızını Almanya'da buldu.
Alman basını, Liepzig'in 18 milyon euroya Everton'dan aldığı sol kanat Ademola Lookman'ı Beşiktaş'ın istediğini iddia etti.
FORMA ŞANSI BULAMIYOR
İddiaya göre Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'a kendini beğendiremeyen 22 yaşındaki İngiliz oyuncunun Leipzig'e gelmeden önce de Beşiktaş tarafından istendiği belirtildi.