Kara Kartal İngiliz yıldızla kanatlanacak! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Mayıs 2020, Perşembe
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Kara Kartal İngiliz yıldızla kanatlanacak!

Bu sezon Lens, Diaby, N'Koudou ve Boyd dörtlüsünden kanatlarda istediği verimi alamayan Beşiktaş, gelecek sezon bu bölgede sıkıntı yaşamamak için kolları sıvadı. Bu doğrultuda transfer çalışmalarına başlayan siyah-beyazlıların, futbol hayatını Almanya'da sürdüren İngiliz milli oyuncuyla temas kurduğu öğrenildi. İşte detaylar...
7 Mayıs 2020 Perşembe 06:46 Güncelleme: 07.05.2020 08:35
Kara Kartal İngiliz yıldızla kanatlanacak!

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışında gerilerde kalan Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Kara Kartal İngiliz yıldızla kanatlanacak!

Yönetim bu dönemde Karius'un gitmesiyle kaleci arayışlarına hız verirken, diğer yandan da kanat oyuncusu takviyesi için görüşmelerine devam ediyor.

Kara Kartal İngiliz yıldızla kanatlanacak!

Lens'in performansından memnun olmayan, Diaby ile yollarını ayırmayı planlayan, Boyd ve N'Koudou'dan da istediği verimi alamayan siyah-beyazlılar, kanatları havalandıracak yeni yıldızını Almanya'da buldu.

Kara Kartal İngiliz yıldızla kanatlanacak!

Alman basını, Liepzig'in 18 milyon euroya Everton'dan aldığı sol kanat Ademola Lookman'ı Beşiktaş'ın istediğini iddia etti.

Kara Kartal İngiliz yıldızla kanatlanacak!

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

İddiaya göre Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'a kendini beğendiremeyen 22 yaşındaki İngiliz oyuncunun Leipzig'e gelmeden önce de Beşiktaş tarafından istendiği belirtildi.

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