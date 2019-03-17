Kagawa geldiği gibi gidecek! - Fotomaç
17 Mart 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Kagawa geldiği gibi gidecek!

Kagawa geldiği gibi gidecek!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Dortmund'dan kiralık olarak kadroya katılan Kagawa'nın bonservisinin alınması halinde Amerika'ya gitmesine izin vereceğini açıkladı.
17 Mart 2019 Pazar 11:52
Kagawa geldiği gibi gidecek!

Beşiktaş'ın Borussia Dortmund'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Shinji Kagawa, sergilediği performansla beklentileri fazlasıyla karşıladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kagawa geldiği gibi gidecek!

Alman ekibinde uzun süre forma giymemiş olması nedeniyle, nasıl bir oyun sergileyeceği merak konusu olan hatta sakat olduğu dedikoduları bile ortaya atılan tecrübeli futbolcu, tüm soru işaretlerini sildi.

Kagawa geldiği gibi gidecek!

Kagawa yeniden doğdu

Siyah-beyazlı ekipte sorumluluk alan, kritik anlarda topa girerek maçların sonucuna etki eden bir görüntü sergileyen Kagawa, kendisi açısından da yeni bir sayfa açtı.

Kagawa geldiği gibi gidecek!

Türkiye'deki futboluyla yeniden eski günlere dönmenin sinyalini veren Japon futbolcu, uzun bir sürenin ardından tekrar milli takıma çağrılarak da bu başarısını taçlandırdı.

Kagawa geldiği gibi gidecek!

Sezon öncesinin bir kısmını kaçırabilir

Japonya'ya yaptığı ziyarette, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sezon sonunda futbolcunun bonservisini alacaklarını açıkladı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN