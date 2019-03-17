Kagawa geldiği gibi gidecek!

Alman ekibinde uzun süre forma giymemiş olması nedeniyle, nasıl bir oyun sergileyeceği merak konusu olan hatta sakat olduğu dedikoduları bile ortaya atılan tecrübeli futbolcu, tüm soru işaretlerini sildi.
Kagawa yeniden doğdu
Siyah-beyazlı ekipte sorumluluk alan, kritik anlarda topa girerek maçların sonucuna etki eden bir görüntü sergileyen Kagawa, kendisi açısından da yeni bir sayfa açtı.
Türkiye'deki futboluyla yeniden eski günlere dönmenin sinyalini veren Japon futbolcu, uzun bir sürenin ardından tekrar milli takıma çağrılarak da bu başarısını taçlandırdı.
Sezon öncesinin bir kısmını kaçırabilir
Japonya'ya yaptığı ziyarette, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sezon sonunda futbolcunun bonservisini alacaklarını açıkladı.