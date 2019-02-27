Japonlar şaştı kaldı! Fenerbahçe... 

Türk futbol tarihinin en zevkli derbilerinden biri geride kalırken, ortaya çıkan sonuç siyah-beyazlıları çok rahatsız etti. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi müsabakası, Japon gazetecileri de şaşırttı. İşte derbide ekranlara yansımayan o detay...