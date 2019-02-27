Japonlar şaştı kaldı! Fenerbahçe... 

Türk futbol tarihinin en zevkli derbilerinden biri geride kalırken, ortaya çıkan sonuç siyah-beyazlıları çok rahatsız etti. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi müsabakası, Japon gazetecileri de şaşırttı. İşte derbide ekranlara yansımayan o detay...
27 Şubat 2019 Çarşamba 11:05
Güncelleme: 27.02.2019 11:11
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Beşiktaş muhteşem bir futbol sergilediği maçın ilk yarısını 3-0 önde kapatmıştı. Öyle ki Fenerbahçe'nin devre boyunca isabetli tek bir şut çekmesine dahi izin verilmemişti.
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Hakem ilk yarının bitiş düdüğünü çaldığında Vodafone Park tribünlerini dolduran ve televizyonları başındaki siyah-beyazlı taraftarlar tarihî bir farkın elde edileceğini düşünüyordu.
Ancak Beşiktaş oyunun ikinci perdesinde başrolü Fenerbahçe'ye teslim etti. İlk yarıdaki rakibe nefes aldırmayan futbolundan eser olmayan Beşiktaş, üst üste yediği gollerle neye uğradığını şaşırdı.
Derbideki 3-3'lük skor taraftarlar kadar Beşiktaşlı yöneticileri de çok kızdırdı. Türkiye'nin haberine göre; yönetimin büyük çoğunluğu derbinin faturasını Teknik Direktör Şenol Güneş'e kesti.
Tecrübeli teknik adamın maçı kazandığını düşünerek ikinci yarı için hiçbir hazırlık yapmadığı ve böylece rakibin geri dönüşüne davetiye çıkardığı görüşü hâkim.