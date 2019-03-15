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İşte Tolga Zengin'in kadro dışı kalma nedenleri! Şok olacaksınız...
Beşiktaş'ta yönetimin kararıyla kadro dışı bırakılan Tolga Zengin'in, kadro dışı kalma nedenleri ortaya çıktı. İşte okuyunca oldukça şaşıracağınız o maddeler...
15 Mart 2019 Cuma 15:08
Güncelleme: 15.03.2019 15:39
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Devre arası kampına alınmayarak kadro dışı bırakılan Tolga Zengin olayının perde arkasında ilginç detaylar ortaya çıktı.
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Başkan Fikret Orman ve yönetim kurulunun, başarılı kalecinin takımda oluşturduğu negatif olayları tek tek inceleyerek kararını verdiği belirtildi.
Siyah beyazlı takıma büyük umutlarla getirilen Tolga Zengin'in Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden, antrenmana, deplasmanlardan, kamplara ve maçlara kadar tüm hareketlerini kontrol altına alan Başkan Fikret Orman ve yönetimin topladığı bilgiler doğrultusunda masaya yatırıldı ve Teknik Direktör Şenol Güneş ile konuşularak kadro dışı kararı alındı.
Başkan Fikret Orman, kulüp içi çalışanlarında şahit olduğu olayları toparlayarak Tolga Zengin'in kadro dışı kalmasının yapılan araştırmalar sonucunda yönetim kurulunda oy birliği ile alınmasına neden oldu.
DHA'nın haberine göre 9 maddede Tolga Zengin'in kadro dışı kalma nedenleri şunlar;