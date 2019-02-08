İşte İlhan Mansız gerçeği! "Sadaka mı veriyorsunuz?"

İlhan Mansız'ın siyah-beyazlı kulüpten 4 aydır maaş alamadığı ve Beşiktaş İdari menajeri Ali Naibi ile A Takım sorumlusu yönetici Ahmet Kavalcı'nın yanına gidip "Aylardır para alamıyorum. Sadece bir kere para aldım. Siz İlhan Mansız'a sadaka mı veriyorsunuz?" diyerek bağırdığı ve bunun üzerine de iplerin koptuğu öğrenildi.