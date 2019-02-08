İşte İlhan Mansız gerçeği! Sadaka mı veriyorsunuz? - Fotomaç
08 Şubat 2019, Cuma
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İşte İlhan Mansız gerçeği! "Sadaka mı veriyorsunuz?"

Beşiktaş'ta sezon başında teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilen Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden İlhan Mansız, sürpriz bir şekilde görevinden ayrılmıştı. Yapılan açıklamada sağlık sorunları nedeniyle takımdan ayrılmak zorunda kaldığı ifade edilmişti. Olayı perde arkasında ise çok farklı bir nedenin yattı ifade edildi.
8 Şubat 2019 Cuma, 08:20:07 Güncelleme: 08:24:25
İşte İlhan Mansız gerçeği! Sadaka mı veriyorsunuz?

Beşiktaş'ta İlhan Mansız ayrılığının ardında bambaşka olayların yaşandığı ifade edildi. Yapılan açıklamada sezon başında Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilen İlhan Mansız'ın sağlık sorunları (bel ağrısı) nedeniyle takımdan ayrılmak zorunda kaldığı ifade edilmişti.

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İşte İlhan Mansız gerçeği! Sadaka mı veriyorsunuz?

Asistanaliz. com'un haberine göre İlhan'ın ayrılık sebebinin sadece parasal konularla ilgili olduğu belirtildi.

İşte İlhan Mansız gerçeği! Sadaka mı veriyorsunuz?

İlhan Mansız'ın siyah-beyazlı kulüpten 4 aydır maaş alamadığı ve Beşiktaş İdari menajeri Ali Naibi ile A Takım sorumlusu yönetici Ahmet Kavalcı'nın yanına gidip "Aylardır para alamıyorum. Sadece bir kere para aldım. Siz İlhan Mansız'a sadaka mı veriyorsunuz?" diyerek bağırdığı ve bunun üzerine de iplerin koptuğu öğrenildi.

İşte İlhan Mansız gerçeği! Sadaka mı veriyorsunuz?

Anlamlı mesaj
Guti, İlhan'ın gitmesiyle alakalı sosyal medya üzerinden flaş bir mesaj paylaştı.

İşte İlhan Mansız gerçeği! Sadaka mı veriyorsunuz?

Görev arkadaşına olan desteğini dile getiren İspanyol teknik adam, "Gerçek insanlar, gelişmek için her zaman kendi yollarını bulur arkadaşım."

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