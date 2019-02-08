GALERİ
İşte İlhan Mansız gerçeği! "Sadaka mı veriyorsunuz?"
Beşiktaş'ta sezon başında teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilen Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden İlhan Mansız, sürpriz bir şekilde görevinden ayrılmıştı. Yapılan açıklamada sağlık sorunları nedeniyle takımdan ayrılmak zorunda kaldığı ifade edilmişti. Olayı perde arkasında ise çok farklı bir nedenin yattı ifade edildi.
8 Şubat 2019 Cuma, 08:20:07 Güncelleme: 08:24:25
GALERİ DEVAM EDİYOR
İlhan Mansız'ın siyah-beyazlı kulüpten 4 aydır maaş alamadığı ve Beşiktaş İdari menajeri Ali Naibi ile A Takım sorumlusu yönetici Ahmet Kavalcı'nın yanına gidip "Aylardır para alamıyorum. Sadece bir kere para aldım. Siz İlhan Mansız'a sadaka mı veriyorsunuz?" diyerek bağırdığı ve bunun üzerine de iplerin koptuğu öğrenildi.
DİĞER GALERİLER