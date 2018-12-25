İşte Fikret Ormanın işaret ettiği 6 isim!

Pepe'nin ayrılığı ile ilgili konuşan Fikret Orman, "Pepe para alamadığı için gitti dediler. Ayrılırken açıkladık işte, 103 bin euro alacağı var. Evinin kirası, maç başıları ve maaşı dahil olmak üzere. Maaşından 50 bin euro alacağı var. Yıllık maaşı ne kadardı? 4,5 milyon euro. Pepe'nin babasıyla alakalı bir sağlık problemi vardı. Biz sezon sonunda ayrılacaktık, sezon ortasında ayrılmasını konuştuk, doğruydu. Devre arasında 5-6 oyuncu daha ayrılacak" dedi.