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25 Aralık 2018, Salı
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İşte Fikret Orman'ın işaret ettiği 6 isim!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, devre arasında 5-6 oyuncu ile yolların ayrılacağını açıkladı. İşte o isimler...
25 Aralık 2018 Salı, 20:10:36
İşte Fikret Ormanın işaret ettiği 6 isim!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, NTV'de katıldığı canlı yayında Beşiktaş'ın geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

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İşte Fikret Ormanın işaret ettiği 6 isim!

Orman, devre arasında 5-6 oyuncunun ayrılacağını açıkladı.

İşte Fikret Ormanın işaret ettiği 6 isim!

Pepe'nin ayrılığı ile ilgili konuşan Fikret Orman, "Pepe para alamadığı için gitti dediler. Ayrılırken açıkladık işte, 103 bin euro alacağı var. Evinin kirası, maç başıları ve maaşı dahil olmak üzere. Maaşından 50 bin euro alacağı var. Yıllık maaşı ne kadardı? 4,5 milyon euro. Pepe'nin babasıyla alakalı bir sağlık problemi vardı. Biz sezon sonunda ayrılacaktık, sezon ortasında ayrılmasını konuştuk, doğruydu. Devre arasında 5-6 oyuncu daha ayrılacak" dedi.

İşte Fikret Ormanın işaret ettiği 6 isim!

Bir revizyon hazırlığında olduklarını kaydeden başkan, "Hedefi olan, ruhunu sahada veren, kaçmayan, sahada mücadele eden bir takım görmek istiyorum. Bir oyuncuya para veriyorsunuz, oyuncu paramı alamıyorum diyor. Sahaya bakalım, sahada konuşalım. Biz ağzı konuşan değil, ayakları konuşan oyunculara para ödüyoruz. Beşiktaş yeni bir sayfa açacak ve sahada yüreğini koyacak oyuncular olacak" ifadelerini kullandı.

İşte Fikret Ormanın işaret ettiği 6 isim!

İşte devre arasında takımdan ayrılması beklenen isimler:

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