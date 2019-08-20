İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü! Anlaşma sağlandı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda ilerleyen siyah-beyazlılarda gözler forvet transferine çevrildi. Burak Yılmaz'ın yanına bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi, yıldız futbolcu ile her konuda anlaşma sağladı.
20 Ağustos 2019 Salı 06:38
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Sezona 3-0'lık Sivasspor mağlubiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi.
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Geçtiğimiz sezon Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'in bonservisini aldıktan sonra transferde uzun süre sessiz kalan siyah-beyazlılar, Tyler Boyd, Douglas, Victor Ruiz ve Pedro Rebocho bombalarını peş peşe patlatarak yeni sezon için rakiplerine gözdağı verdi.
Oyuncu arayışlarını sürdüren yönetim ise önceliği forvet transferini vermiş durumda...
Tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz'ın yanına bir takviye daha yapmak isteyen Kara Kartal'ın adı Khouma Babacar ve Miguel Borja isimlerle anılıyordu.
Siyah-beyazlılarda devam eden transfer hamlelerinde gündeme gelen son isim Gremio forması giyen Luan oldu.