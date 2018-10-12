İşte Beşiktaşın yeni Atibası! İtalyadan geliyor... - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ekim 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    İşte Beşiktaş'ın yeni Atiba'sı! İtalya'dan geliyor...

    Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Atiba'nın yerine geçecek ismi buldu.
    12 Ekim 2018 Cuma, 09:18:56 Güncelleme: 09:19:55
    İşte Beşiktaşın yeni Atibası! İtalyadan geliyor...

    Beşiktaş devre arasında yapılacak transferler için çalışmalarını sürdürürken, listenin başı isim de belli oldu. İşte detaylar...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    İşte Beşiktaşın yeni Atibası! İtalyadan geliyor...

    Sezon başında Atiba ile yapılan sözleşme görüşmeleri uzadığı için Kanadalı futbolcu takımla kamp çalışmalarına katılamadı.

    İşte Beşiktaşın yeni Atibası! İtalyadan geliyor...

    Atiba dönene kadar onun yerine Medel görev yaptı. Ancak teknik direktör Şenol Güneş, savunma önünde Atiba- Oğuzhan ile aldığı verimi, Medel-Oğuzhan veya Medel- Tolgay ikilisiyle alamadı.

    İşte Beşiktaşın yeni Atibası! İtalyadan geliyor...

    Ancak Beşiktaş aradığı ismi İtalya buldu... O isim, Udinese takımında oynayan Seko Fofana... 23 yaşındaki oyuncu, satın alınma opsiyonuyla transfer edilecek.

    İşte Beşiktaşın yeni Atibası! İtalyadan geliyor...

    Ön libero ve merkezde oynayabilen Fofana, güçlü fiziğinin yanı sıra her iki ayağını da kullanabilmesiyle dikkat çekiyor. Fildişili, yüksek başarılı pas yüzdesiyle de öne çıkıyor.

    İşte Beşiktaşın yeni Atibası! İtalyadan geliyor...

    2016'da Manchester City'den 3.5 milyon Euro'ya Udinese'ye transfer olan Fofana, İtalyan ekibinde 62 maçta 9 gol atıp, 2 de asist yaptı.

    İşte Beşiktaşın yeni Atibası! İtalyadan geliyor...

    Bir kez milli olan Fofana, futbola başladığı Lorient'ten 2013'te Manchester City'nin alt yapısına gitti. A takıma çıkma şansı bulamayan Fofana, Fulham'a kiralandı ve burada 25 maça çıktı. Daha sonra Bastia'ya da kiralanan oyuncu, nihayet iki sezon önce Udinese'ye satıldı. (Hürriyet)

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN