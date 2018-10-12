İşte Beşiktaşın yeni Atibası! İtalyadan geliyor...

Bir kez milli olan Fofana, futbola başladığı Lorient'ten 2013'te Manchester City'nin alt yapısına gitti. A takıma çıkma şansı bulamayan Fofana, Fulham'a kiralandı ve burada 25 maça çıktı. Daha sonra Bastia'ya da kiralanan oyuncu, nihayet iki sezon önce Udinese'ye satıldı. (Hürriyet)