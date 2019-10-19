İşte Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı ilk 11'i! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Ekim 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri İşte Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı ilk 11'i!

İşte Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı ilk 11'i!

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, bugün Ankaragücü'ne konuk oluyor. Milli maç öncesi Alanyaspor galibiyetiyle moral depolayan siyah-beyazlılar, Ankara ekibi karşısında galibiyet alarak seri yakalamak istiyor. İşte Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı 11'i...
19 Ekim 2019 Cumartesi 07:12 Güncelleme: 19.10.2019 07:12
İşte Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı 11'i!
İşte Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı 11'i!

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, bugün Ankaragücü'ne konuk olacak.

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İşte Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı 11'i!
İşte Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı 11'i!

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

İşte Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı 11'i!
İşte Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı 11'i!

Mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Ali Şansalan yönetecek.

İşte Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı 11'i!
İşte Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı 11'i!

Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve İsmail Şencan yapacak.

İşte Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı 11'i!
İşte Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı 11'i!

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'İ

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