Hıncal Uluç: "Başkanı hocasının kuyusunu kazan kulüpten..."

Beşiktaş ikinci yarıda Şenol Güneş'le gitmez.. Bu kadar geniş, bu kadar imkânı bol bir kadrodan, işte ilk yarının sonuna geldik, hâlâ istikrarlı bir 11 kuramayan, hâlâ hiçbir Beşiktaşlı'ya (Bizim 90a'daki Güven Taner dahil) "Bir ilk 11" saydıramayan, o tüm hesaplarını, kim olursa olsun "Korku" üzerine yapan Şenol Güneş'ten köy de olmaz, kasaba da.. Bir de Milli Takım'a gidecekmiş.. Aman!. O gelecekse, Luce kalsın daha iyi..



Ama asıl önemlisi, iş başında kalabilmek için elinden geleni yapan, en başta da Şenol Güneş'ten kurtulmak isteyen Fikret Orman'la hiç olmaz.