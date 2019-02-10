Gökhan Töre'den flaş kadro dışı açıklaması - Fotomaç
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Gökhan Töre'den flaş kadro dışı açıklaması
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Gökhan Töre durumuyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
10 Şubat 2019 Pazar, 23:42:53
Sosyal medya hesabından bir dizi paylaşım yapan Gökhan Töre durumuyla ilgili konuştu ve "Sakat değilim. Kadro dışı kalma sebebimi sizler gibi ben de hala bilmiyorum" dedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Gökhan Töre'nin sosyal medya'dan yayınladığı açıklamalar: