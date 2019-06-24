Yaz transfer döneminin açılması ile birlikte bütün takımlar transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kadrolarını güçlendirmek ve şampiyonluk yarışında geride kalmak istemeyen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birçok ismi gündemine aldı. Son olarak İtalyan basınından çarpıcı bir transfer iddiası geldi. İşte dev transfer savaşının detayları... Fotomac.com.tr son dakika transfer haberleri...
24 Haziran 2019 Pazartesi 07:59
Güncelleme: 24.06.2019 07:59
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Transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş transfer çalışmalarına son sürat devam ederken İtalyan basınından çarpıcı bir iddia geldi.
Parmatoday sitesi dün heyecan yaratan bir iddia ortaya attı. Parma'da yılda 1.3 milyon euro kazanan Gervinho için Türkiye'den Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer yarışına girdiği iddia edildi.
Üç kulübün, Fildişi Sahilli oyuncuya çok daha iyi ve yüksek bir ücret ödemeye hazır oldukları kaydedildi.
Haberde, 32 yaşındaki kanat oyuncusu için henüz resmi bir teklifin olmadığı ancak yakın zamanda bu yönde gelişmeler yaşanacağı aktarıldı.