Gervinho bombası!

Yaz transfer döneminin açılması ile birlikte bütün takımlar transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kadrolarını güçlendirmek ve şampiyonluk yarışında geride kalmak istemeyen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birçok ismi gündemine aldı. Son olarak İtalyan basınından çarpıcı bir transfer iddiası geldi. İşte dev transfer savaşının detayları... Fotomac.com.tr son dakika transfer haberleri...

24 Haziran 2019 Pazartesi 07:59 Güncelleme: 24.06.2019 07:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





